كتب امير فتحي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 11:47 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة “ملهى ليلي” في العاصمة اللبنانية بيروت برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وابنتها “هنا” .
فظهرت شيرين في فيديو وهي تقف على أحد الكراسي داخل الملهى وتغني على أنغام أغنيتها “آه يا ليل” وترقص بشكل هستيري أمام زوجها والحاضرين وسط تشجيعهم لها وقيام البعض بتصويرها .
وفي فيديو آخر ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني أغنيتها “صبري قليل” وتوجه الحديث مازحة إلى حسام حبيب، الذي بادلها بالضحك والتصفيق .
وفي سياق آخر تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفلا غنائيا في 12 يناير المقبل في الكويت، وهو الحفل المؤجل من شهر أكتوبر الماضي بسبب الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا .
وتم فتح حجز التذاكر للجمهور بأسعار تبدأ من 30 إلى 200 دينار كويتي، وأيضا تم وضع قائمة شروط الأشياء الممنوعه في الحفل .
وتمثلت هذه الشروط في: التزام الحاضرين بالجلوس أثناء العرض وعدم الوقوف أو الرقص، منع دخول أي شخص أقل من 16 عاما إلا بصحبة آخر أكبر من 18 عاما، عدم السماح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو، عدم دخول عربات الأطفال إلى القاعة وحظر التدخين .
كانت هذه تفاصيل خبر “داخل ملهى ليلي” .. رقص هستيري لشيرين عبد الوهاب برفقة حسام حبيب في أحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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