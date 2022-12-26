شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها وتعلق: وحشتونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت دنيا سمير غانم "ربنا يرحمكم يا رب …. وحشتوني".

صورة لسمير غانم ودلال عبد العزيز مستوحاة من أجواء الكريسماس

والصورة التى نشرتها دنيا لغانم وزوجته صورة معدلة مستوحاة من أجواء أعياد العام الجديد، حيث تظهر النجمة الراحلة وهى تحمل صندوق هدايا فى حين يظهر غانم وهو يحمل دمى كبيرة فى يده.



صورة لسمير ودلال مستوحاة من اجواء الكريسماس

دنيا سمير غانم تدعى لوالديها: اللهم نور وضياء على قبريهما

وكانت قد الفنانة دنيا سمير غانم الدعاء لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، حيث شاركت صورة لهما على حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وتعبر من خلالها عن افتقادها واشتياقها لهما.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها بـ"اللهم فى يوم الجمعة ارحم من فقدناهم واجعل ذكراهم معمورة بالخير.. اللهم نور وضياء على قبريهما".

وسبق وكشفت النجمة إيمى سمير غانم، عن صورة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خلال شهر رمضان الماضى، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما وسط أضواء وزينة الشهر المعظم.

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.