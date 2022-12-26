شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تستعد لحفلها فى الكويت وتعلق: غمرتونى بكرمكم يا أهل الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا اليوم بالكويت وذلك بعد تأجيله حيث كان مقررا له أن يقام يوم 26 نوفمبر الماضى ، ومن المقرر ان تقدم أنغام باقة من أجمل اغانيها ابرزها "حالة خاصة، عارفة قيمتى ، اكتبلك تعدها وغيرها"



انغام

أنغام: ألف شكر لأهلى فى الكويت

ونشرت أنغام صور من دعاية الحفل فى الكويت عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها بـ " غمرتونى بكرمكم يا أهل الكويت.. كلمة شكرا قليلة.. ألف شكر لأهلى فى الكويت".

حميد الشاعرى: كوّنت أول فرقة موسيقية فى عمر 15 عاما

وحل النجم حميد الشاعرى ضيفا على النجمة أنغام فى برنامج "أنغام" المذاع على قناة Dmc، اليوم الخميس وكشف حميد خلال الحلقة عن أهم محطات مشواره الفني.



أنغام على إنستجرام

وفى تقديم ضيفها قالت أنغام: "إن حميد استطاع أن يكتب مرحلة فنية باسمه ويقدم شكل موسيقى لم يكن موجودا قبله".

وخلال الحلقة قال حميد الشاعرى: "عملت فرقة سنة 1982 تضم أعضاء من بلاد عربية مختلفة، كان عندى 15 سنة، وبنعمل أغانى خاصة بينا، أغنيات شعبية عربية ، وكنا بنقدم أغنياتنا فى المدرسة.. كان فيه التقاء ثقافات بينا".

وحكى حميد الشاعرى موقفا طريفا جمعه بالفنان الراحل على حميدة قائلا: "كنا فاكرين على حميد ة متوفي، كان فيه شائعة طالعة عليه، ولقيته بيكلمنى يقول لى: أنا عايش وعايزين نشتغل مع بعض". وعن أغنياته التى عاشت لسنوات طويلة، صرح: "عندى تجارب كتير منجحتش فى وقتها".

ووأوضح حميد: "من حسن حظى إن أول ألبوم أعمله كان مع علاء عبد الخالق ، وكنت سعيد جدا إن بعمل ألبوم لحد غير.. أكتر مطربين عملت معاهم دويتوهات، علاء عبد الخالق، ومنى عبد الغنى وحنان وفارس".