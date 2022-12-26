شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى وعرضه الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج رؤوف السيد من تصوير فيلمه الجديد "الحريفة" الذى يضم مجموعة من الفنانين الشباب أبرزهم نور خالد النبوى، حيث يضم الفيلم عددًا من الوجوه الجديدة والشابة، التي سيكون لها بصمات واضحة الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، حيث دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج تمهيدًا لطرحه في دور العرض الفترة المقبلة.

فيلم "الحريفة" بطولة عدد من الشباب أبرزهم نور خالد النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، ونور إيهاب، وآخرين، ومن المقرر أن يضم الفيلم مفاجأة وهى تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل.

من ناحية أخرى، يشارك نور النبوي في الموسم الرمضاني المقبل 2023، من خلال مسلسل "الأجهر"، بطولة عمرو سعد ودرة وناهد السباعي وسيد رجب، وآخرين.

وانتهى نور مؤخرًا من تصوير فيلم 5 جولات، الذي يقوم ببطولته، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن شرف، ويشارك فيه آدم الشرقاوي وماجد المصري وآخرين، ويتناول من خلاله رياضة الـ MMA، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

يشار إلى أن أخر أعمال نور النبوى مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.