شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب هجوم كمال الشناوى على أنور وجدى وسخريته منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوى الذى ولد زي النهاردة الـ 26 من ديسمبر، والذى يعتبر من أهم نجوم السينما ممن لهم تاريخ وباع كبير في عالم التمثيل، كما أن حياته كانت حافلة بقصص وحكايات عديدة، مثلما نتطرق إلى واحدة منها خلال السطور التالية.

كمال الشناوى تطرق إلى حكاية شهير سببت أزمة بينه وبين أنور وجدى، أحينما تسبب صحفي في وقيعة ما بين الفنانين الراحلين أنور وجدي وكمال الشناوي بعدما قال الأخير في مقابلة صحفية أن أنور وجدى لم يعد يصلح لدور الفتى الأول الجان لأنه تخن وكرشه قدامه.

وصرح الفنان كمال الشناوى بتلك التصريحات الهجومية بسبب صحفي أخبره بأن أنور وجدي قال عنه هو ونجوم جيله من عمر الشريف وشكري سرحان أنهم بمثابة "غلوة" وها تنطفى الأمر الذى أغضب الشناوي وقتها ليدلي بتلك التصريحات التي وصلت لأنور وجدي الذى عاتبه فيما بعد مؤكداً أنه لم يقل أبداً هذا الكلام، ثم ذهب وضرب الصحفى الذى ادعي هذا الأمر.

وبرع كمال الشناوى في شبابه ببطولة أفلام عديدة خلال أفلام الزمن الجميل مثل عش الغرام، أو سكر هانم واللص والكلاب بالإضافة لعدد كبير من الأفلام التي تميز بها خلال تلك المرحلة وأصبح بها واحد من نجوم أهم الأفلام، استطاع أن يقدم نفس النجومية فى أفلام مثل "الواد محروس بتاع الوزير"، و"الإرهاب والكباب"، وهو ما ميز النجم الكبير الذى أثبت بذلك حنكته وقدرته على إختيار الأدوار.

آخر أدوار كمال الشناوى

ويعد آخر أدوار كمال الشناوى لعبه دور الرئيس فى فيلم "ظاظا" مع الفنان هانى رمزى، كما لعب قبلها أدوار مختلفة ومميزة بأفلام مثل "مهمة فى تل أبيب".

ولم تقتصر نجومية كمال الشناوى على السينما، وإنما استمرت فى الدراما أيضاً بأعمال مهمة للغاية مثل مسلسل "العائلة والناس"، ومسلسل "لدواعى أمنية".