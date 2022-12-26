شكرا لقرائتكم خبر عن "السيرة الهلالية" محطة مهمة وخطوة أولى لفادية عبد الغنى.. اليوم عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة فادية عبد الغنى، بعيد ميلادها، اليوم الإثنين حيث إنها من مواليد 26 ديسمبر، وتعد إحدى الفنانات التي حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قصير من خلال الدراما التليفزيونية، وبنيت لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة بأعمالها المميزة وأدوارها المتنوعة التي برعت خلالها بإتقان أدوارها في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة.

ولدت فادية عبد الغنى في محافظة الإسماعيلية ولها وتخرجت فى المعهد العالي للسينما وبدأت التمثيل في عام 1978 وذلك عن طريق المسلسلات الدينية وذلك لحبها الشديد للغة العربية وكان والدها يعمل موجهًا للغة العربية وقدمت مسلسل على هامش السيرة مسلسل محمد رسول الله.

ومن أشهر أعمالها التلفزيونية،" المال والبنون، نصف ربيع الآخر، التوأم، الوتد، عائلة الحاج متولي، العمة نور، العصيان"، فاتن أمل حربى ودائمًا عامر، ومن أعمالها السينمائية "الحقونا، فارس ظهر الخيل، يا أنا يا خالتي".

وفى لقاء سابق للفنانة فادية عبد الغنى، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، قالت:" إن المؤلف محمد جلال عبد القوى كان رافضا رفضا تاما لإسناد الدور لها في مسلسل "المال والبنون" وغير مقتنع بها، ولكنها قدمته ببراعة، موضحة أن مسلسل "لا" مع النجم يحيي الفخرانى كانت له بصمة مهمة في مشوارها الفني، ثم بعدها انتقلت إلى محطات مهمة في حياتها الفنية، فضلا عن اكتسابها الخبرة واسمها كان له بريق خاص.

وأكدت فادية، أن دورها في مسلسل "الوتد" عام 1996 كان يسلط الضوء على القيم الاسرية والاقتصادية والنظم في العائلات، مشيرة إلى أن مسلسل "السيرة الهلالية" كتبت لها خطوة كبيرة في عالم الفن، لافتة أن دورها في مسلسل "العصيان" كان تغير لجلدها وقدمت الدور ببراعة كبيرة.