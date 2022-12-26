شكرا لقرائتكم خبر عن "مهرة وغزل وغالية".. أسماء شخصيات ياسمين عبد العزيز تزامنًا مع "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.



مهرة من مسلسل ضرب نار

وتعد ياسمين عبد العزيز واحدة أقوى النجمات على الساحة الفنية في الـ 10 سنوات الأخيرة، حيث إنها نجمة شباك من الطراز الأول وافلامها تحقق الملايين في السباقات السينمائية.

وتحرص ياسمين عبد العزيز على إلتصاق أسماء شخصياتها في الاعمال الدرامية بوجدان الجمهور، حيث تختار ياسمين أسماء شخصياتها بعناية فائقة، فعلى سبيل المثال اختارت اسم "غالية" في مسلسل ونحب تانى ليه والذى حقق نجاحاً باهراً في رمضان 2020، كما اختارت اسم "غزل" في مسلسل " اللى ملوش كبير" والذى عرض العام قبل الماضى ولاقى صدى كبيراً وواسعاً وألتصق إفيه "وحش الكون" بها .

واختارت ياسمين عبد العزيز اسم "مهرة" وهو اسم شخصيتها في مسلسل "ضرب نار" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو العمل المنتظر خاصة أنها كونت ثنائى ناجحًا مع أحمد العوضى واصبح الجمهور ينتظر أعمالهما سويًا.



ياسمين عبد العزيز

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".