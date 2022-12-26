شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن عاطف الطيب فى ذكرى ميلاده.. من رحلته الفنية لأهم أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ26 من يونيو مع ذكرى ميلاد المخرج الكبير عاطف الطيب الذى ولد فى مثل هذا اليوم، واستطاع أن يسلك مسار العظماء ممن أثروا فى المهنة والحياة الفنية، بأعمال عظيمة لما لها من قيمة كبيرة وتأثير على الشارع، بسبب ما تناقشه من قضايا بالغة الأهمية مع نجوم كبار.

كما اعترف النجوم الذين عملوا معه أنه مخرج له رؤية فنية وموهبة كبيرة في عالم الإخراج، جعلته يخرج أفضل ما في الممثل، وخلال التقرير التالي نعرض معلومات عن المخرج الكبير الذى رحل عن عالمنا زي النهاردة.

ولد المخرج الكبير عاطف الطيب في سوهاج في 26 ديسمبرعام 1947، وعمل أثناء الدراسة مساعدًا للإخراج مع مدحت بكير في فيلم (ثلاثة وجوه للحب عام 1969)، وفيلم (دعوة للحياة عام 1973).

عمل أيضًا مساعدًا للمونتاج مع كمال أبو العلا، ثم عمل مع شادي عبد السلام ويوسف شاهين بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما، ما أكسبه خبرات عديدة أهلته للتألق بدور المخرج بعدها.

أعمال عاطف الطيب

قدم المخرج الراحل 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

من أهم أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس، كشف المستور، أبناء وقتلة، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الآداب، ليلة ساخنة.

عانى في صغره من حمى روماتيزمية لم يتم علاجها بشكل جيد، مما سبب له في الكبر أزمة في القلب، ثم أصيب بمرض السكر.

رفض المخرج الراحل عاطف الطيب فكرة السفر إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الدولة، مشددًا على أن "الغلابة" الذين دافع عنهم في أفلامه أولى منه، وأقنعه أحد الأطباء أن العملية من الممكن إجراؤها في مصر، وهي العملية التي استمرت لساعات بسبب خطأ طبي رفض الاعتراف به الطبيب المعالج لتكون هي النهاية ويتوفى في 23 يونيو من عام 1995 تاركًا خلفه آخر أفلامه "جبر الخواطر" الذي لم يتمكن من إنجازه.