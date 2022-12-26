شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة براد بيت إينيس دى رامون بمفردها بعد الكشف عن علاقتها مع نجم هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين صديقة براد بيت الجديد إينيس دي رامون بمفردها مؤخرًا في أول ظهور لها وحدها بعد الكشف عن علاقتها مع نجم هوليود الذى عاش لفترة طويلة عازبًا قبل الإعلان عن دخوله في قصة حب جديدة مع دى رامون البالغة من العمر 29 عامًا.

وأكدت التقارير الأجنبية أن صديقة براد بيت الجديدة لم تبلغ الـ 30 من عمرها بعد، كما أنها بعيدة عن عالم التمثيل وتعمل في عالم تصميم المجوهرات.



اينيس دى رامون

إينيس دى رامون طليقة النجم الأمريكى بول ويسلي

وتعد إينيس دى رامون هى طليقة النجم الأمريكى بول ويسلي، والتى ذاع صيتها خلال علاقتها مع الأخير، .. وعلي جانب آخر، يشار إلى أن النجمة أنجلينا جولى، واصلت انتقادها لزوجها المنفصلة عنه براد بيت وسط معركة الطلاق المستمرة، مع استمرار التركيز على ملكية مصنع شاتو ميرافال للنبيذ، حيث اتهم الأب لستة أطفال 58 عامًا، جولى 47 عامًا، ببيع نصيبها من المصنع بقصد "إلحاق الأذى" عمدًا بالدخول فى عملية البيع مع "شخص غريب" تمامًا، وبالتالى انتهاك اتفاقهما.



براد واينيس

ووفقًا لموقع RadarOnline.com، الذى حصل على وثائق المحكمة، انتقدت أنجلينا مزاعم براد بأنها "تافهة وخبيثة وجزء من نمط إشكالي" حيث قدم فريقها القانونى تحديثًا للمعركة القانونية هذا الأسبوع، ووحسب ما نشر موقع الديلى ميل ادعى بيت أنهما اتفقا على عدم بيع حصتهما فى المصنع دون الموافقة عليه مع بعضهما البعض لأنهما كانا مالكين.

وأضافت الوثائق، إن مزاعم بيت بأن لديه وجولى عقدًا سريًا وغير مكتوب وغير معلن لحق الموافقة على بيع مصالحهما فى المصنع يتعارض بشكل مباشر مع السجل المكتوب، وكانت شركة Paramount Pictures قد طرحت التريلر الرسمى لـ فيلم الممثل العالمى براد بيت الجديد Babylon، العمل الذى سيصل دور العرض حول العالم بداية من يوم 25 ديسمبر الجارى، وكشف الفيديو عن مجموعة جديدة من اللقطات التشويقية للعمل.