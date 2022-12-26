شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تحيى حفلاً غنائيًا فى الإمارات 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة اللبنانية ديانا حداد، حفلاً غنائيًا في دولة الإمارات، يوم الجمعة 30 ديسمبر الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المميزة والمحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، حلت ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى، رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365"، وكشفت خلال الحوار حقيقة اعتزالها الفن بعد الشائعات الكثيرة التى طالتها الفترة الماضية.

وقالت ديانا حداد إنها لم تعتزل الفن وإنما قررت أخذ فترة استراحة قصيرة من مواقع التواصل الاجتماعى بلغت 3 أسابيع، والتى استغلتها لتحضير مشارعها الغنائية الجديدة، موضحة: "أنا أخذت استراحة ومسحت كل الصور، ووقفت كل السوشيال ميديا فترة 3 أسابيع وكانت فترة استراحة ومراجعة كتير أشياء والرجوع بحاجات جديدة".

كما أشارت إلى أنها تعرضت للعديد من الشائعات خلال تلك الفترة، إذ أن هناك شائعة انتشرت حول حجابها واعتزالها الفن بعد مشاركة صورة لها من العمرة ترجع إلى قبل 5 سنوات فضلا عن شائعات زواجها ومرضها بسبب ابتعادها فى تلك الفترة عن مواقع التواصل الاجتماعى.

وتحيى النجمة ديانا حداد حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ31، اليوم الخميس، حيث قررت ديانا أن يكون لقاؤها الأول بجمهور مهرجان الموسيقى مميزا ولا ينسى، وتجهز لهم مفاجأة كبيرة، وقالت في تصريحات صحفية: "متحمسة جدا للقاء هذا الجمهور الرائع وقد جهزت لهم مفاجأة قوية أتمنى ان تنال إعجابهم".

وطرحت ديانا حداد آخر أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسم "ديانا حداد 2022"، وتقول كلماتها: "من جمالو مالو قلبي ايه جرالو هوا بس غالي دلي شاغل بالى نوره كفايه يا شمس غيبى.. متجمعين سوا سهرانين عالم راقيه وناس حلوين والكل بيشاور علينا أحلى كبل أحنا الاثنين عايزين نرقص حبيبي .. حبيبي .. حبيبي".