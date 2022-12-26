شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الشناوى فنان لم تذهب نجوميته أبدًا.. من الأبيض والأسود لـ"ظاظا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ 26 من ديسمبر مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل كمال الشناوى الذى يعد من أبرز نجوم جيله، ممن أثروا في الحياة الفنية، وخاصة السينما ببطولة العديد من الأفلام، كما يعد من الفنانين القلائل الذين تجاوزوا مرحلة الوقوف عند سن معين، إذ تمكن في كل مرحلة من تجديد نشاطه باختيار أدوار ملائمة لمرحلته السنية.

فمثلما برع في شبابه ببطولة أفلام عديدة خلال أفلام الزمن الجميل مثل عش الغرام، أو سكر هانم واللص والكلاب بالإضافة لعدد كبير من الأفلام التي تميز بها خلال تلك المرحلة وأصبح بها واحد من نجوم أهم الأفلام، استطاع أن يقدم نفس النجومية فى أفلام مثل "الواد محروس بتاع الوزير"، و"الإرهاب والكباب"، وهو ما ميز النجم الكبير الذى أثبت بذلك حنكته وقدرته على إختيار الأدوار.

آخر أدوار كمال الشناوى

ويعد آخر أدوار كمال الشناوى لعبه دور الرئيس فى فيلم "ظاظا" مع الفنان هانى رمزى، كما لعب قبلها أدوار مختلفة ومميزة بأفلام مثل "مهمة فى تل أبيب".

ولم تقتصر نجومية كمال الشناوى على السينما، وإنما استمرت فى الدراما أيضاً بأعمال مهمة للغاية مثل مسلسل "العائلة والناس"، ومسلسل "لدواعى أمنية".