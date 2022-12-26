شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى تواصل الاستمتاع بنهاية العام بعيدًا عن العمل بصحبة صديقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة العالمية ماريا كارى الاستمتاع بتلك الأوقات من نهاية العام بصحبة صديقها مثلما يظهر خلال الصور التي يتم التقاطها لهما معًا من وقت لآخر، وهو ما تكرر مؤخرًا في شوارع مدينة أسبن بهدف التسوق حسب تقرير لموقع الديل ميل.

وأضاف التقرير أن ماريا كاريا توقفا داخل أحد المحلات بهدف شراء المجوهرات اللازمة لها مع صديقها الذى يبلغ من العمر 39 عامًا.



ماريا كارى فى أحد المحلات

ماريا كارى بعيدة عن ضغوط العمل

وتستمتع ماريا كارى بوقتها خلال الفترة الحالية بعيدًا عن ضغوط العمل، إذ تم رصدها داخل مدينة نيويورك من أسبوعين مع حبيبها بريان تاناكا وفقًا لما ذكره تقرير موقع "ديلى ميل" حول كارى التي كانت بصحبة صديقها الذى يصغر عنها بفارق سني كبير، إذ تبلغ 52 عامًا في حين يبلغ هو 39 عامًا.

وارتدت ماريا كارى آنذاك معطفًا أنيقًا بطبعة جلد الفهد وفستانًا أسود طويلًا ملائمًا للشكل مع حذاء بكعب عالى أسود.



ماريا كارى

ولا تعد تلك المرة الأولى الذى يظهر فيها الثنائى فى شهر نوفمبر، إذ سبق ورصدت عدسات المصورين صورًا لهما معاً في مدينة نيويورك أثناء نزهتهما القصيرة في طريقهما إلى المسرح المعروفة باسم العاصمة الفرنسية باريس.

ورغم صداقة ماريا كارى الطويلة بصحبة صديقها إلا أنهما لم يعلنا عن علاقتهما إلا منذ عام 2016 أي قبل 6 أعوام.

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة ولديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.