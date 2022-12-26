شكرا لقرائتكم خبر عن "نغم فى حياتى".. ذكرى وفاة ملك العود فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، حيث رحل في 26 ديسمبر من عام 1974 بعد حياة حافلة بالموسيقى والطرب والغناء كان خلالها أحد عمالقة الفن وأثروا فى صناعة الفن والطرب وخلدوا أسماءهم إلى الأبد فى سجلات المبدعين.

قدم فريد الأطرش من الألحان والأغانى التى حفرت فى ذاكرة أجيال وشكلت تاريخا عظيما جعلت منه ملكا للعود، قدم للسينما أكثر من 31 فيلمًا سينمائيًا.

اكتشف موهبته فى مدرسة الفرير، بدأ بغناء الأناشيد الدينية، قاد فرقة الأناشيد فى المدرسة، وطلبت المدرسة من والدته الاهتمام بموهبته، ثم إلتحق بمعهد الموسيقى، التحق بفرقة بديعة مصابنى، وبدأت شهرته من خلال الإذاعات الأهلية، وكان لديه موهبة التقليد وكان يقلد المطرب الشعبى محمد العربى، وعشق الغناء الشعبى لتأثره به، بحب من غير أمل كانت أول اغنيه تذاع له فى الإذاعة، غنى ثلاث أغانى فقط ليست من تلحينه، بدأ فى الإذاعة بعزف العود فقط ولم يكن يغنى

قدم ملك العود فريد الأطرش العديد من الأفلام وصلت لأكثر من 30 فيلما سينمائيا، في الفترة الممتدة من سنة 1941 حتى سنة 1975، التى أصبحت من روائع السينما المصرية وأيقونات الأفلام الغنائية فى مصر، بدأها بفيلم "انتصار الشباب" عام 1941، واختتمها بفيلم "نغم فى حياتى" عام 1975.

وحدث بينه وبين المخرج يوسف شاهين أثناء فيلم "أنت حبيبى" الذى جمع بينهما وتعرض حينها شاهين لهجوم شديد من النقاد بسبب فشل العمل الذى كان من نوعية الأفلام الغريبة على السينما.

وذكر شاهين أن فريد الأطرش ليس ممثلاً جيدًا ولكنه اضطر العمل معه كونه المنتج، وقرر أنه لا يتعاون معه سويًا بعد ذلك في أي عمل، ما أثار غضب الأطرش ليهاجمه فى الصحف الفنية والحوارات التليفزيونية.