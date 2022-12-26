شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب أحمد سعد، حفلاً غنائيًا في دولة الكويت يوم الجمعة 30 ديسمبر المقبل، ويقدم خلال الحفلة باقة من أغنياته التي حققت نجاحًا مؤخرًا، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من مختلف الدول.

وحقق المطرب أحمد سعد نجاحًا كبيرًا بواحدة من أحدث أغانيه "وسع وسع" الذى وصلت أرقام مشاهدتها إلى 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي الأغنية الذى ألفها له مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، في حين أخرج الكليب المخرج إسلام هشام، والذى تم تصويره فى أحد القصور.

وكان المطرب أحمد سعد قد احتل بأغنية "وسع وسع" المركز الرابع فى قائمة أكثرالأغنيات استماعا فى الشرق الأوسط على جميع المنصات الرقمية، في بيان صادر من المنظمة العالمية IFPI أو الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، وهى منظمة تمثل صناعة الموسيقى المسجلة فى جميع أنحاء العالم.

كما استطاع النجم أحمد سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الــ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، فيما حصلت على المركز الثاني في نفس القائمة المحلية في مصر، وحقق الكليب 99 مليون مشاهدة على يوتيوب.