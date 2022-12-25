شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يستقبل واجب العزاء فى شقيقه بمسجد حسن الشربتلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء شقيق الناقد الفني طارق الشناوي، دكتور عمر الشناوي، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية، وذلك بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور الأقارب والأصدقاء.

وكان قد كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن وفاة شقيقه الدكتور عمر الشناوى، خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء لله توفى شقيقى الدكتور عمر الشناوى رئيس قطاع بالبنك الوطنى وأستاذ غير متفرغ لمادة الاقتصاد فى العديد من الجامعات"، وتابع: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بجامع حسن الشربتلي بالتجمع الخامس إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد علق الناقد الكبير طارق الشناوى عن طرح "ويجز" الأغنية الرسمية للمونديال قبل نهائى كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد المقبل قطر 2022، واصفا إياه بأنه اسم يتحدث باسم مصر.

واستشهد الناقد طارق الشناوى فى تصريح لـ"الخليج 365" بلقاء نادر للملحن الكبير بليغ حمدى، قال فيه عن الجيل الجديد من المطربين: "يمكن أنا مش حابب كل الجديد، لكن أنا مع الجديد"، لافتا إلى أنه خلال هذا اللقاء أشاد بالصوت الجديد وقتها عمرو دياب.

وأضاف طارق الشناوى أن هذا التصريح عمره تجاوز 30 عاما صدر عن فنان لحن لكبار النجوم أمثال أم كلثوم ووردة وعبد الحليم حافظ، فكيف نجرؤ نحن على مهاجمة الأشكال الجديدة من المطربين.