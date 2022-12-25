شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف وكندة علوش يقدمون واجب العزاء فى والد جومانا مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من النجم عمرو يوسف وزوجته كندة علوش على تقديم واجب العزاء في والد النجمة جومانا مراد بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، بينما كانت درة أول الحضور للعزاء بصحبة وزوجها فيما حضر أيضًا المخرج أحمد خالد موسي، والإعلامية سهير جودة، ويستقبل العزاء مع النجمة جومانا مراد زوجها ربيع بسيسو.

وتوفى والد النجمة جومانا مراد، مساء الخميس الماضى، ونعت والدها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لإنها آخر مرة، بس أنا حاسة إنك إنت اللي عايش وأنا اللى ميتة".

وتابعت جومانا مراد: "أنت بدار الحق واحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة واحنا الكذبة، أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك، فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال، أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه".

وكانت النجمة جومانا مراد منشغلة بتصوير مسلسلى"عملة نادرة"، للنجمة نيللى كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللى كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، بالإضافة إلى مسلسل "بابا المجال"، حيث تقدم النجمة جومانا مراد دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعود النجمة جوما مراد للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، لانشغالها فى السينما بأكثر من عمل فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو "مفترق طرق".