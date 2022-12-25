شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يستقبل العام الجديد بحفلين بمسرح سيد درويش والجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المؤلف الموسيقى هشام خرما لتقديم أولى حفلاته الموسيقية في 2023 بالقاهرة والإسكندرية خلال شهر يناير المقبل، وسينطلق الحفل الأول في مسرح الجمهورية وذلك يوم الخميس 5 يناير في تمام الساعة 8 مساءً، بينما ينطلق الثاني في مسرح سيد درويش بدار الأوبرا وذلك يوم الأحد 8 يناير في تمام الساعة 8 مساءً.

وكان ساهم خرما بمقطوعتين موسيقيتين في أول مدينة مصرية على الميتافيرس ميتاتوت –METATUT والتي سيتم إطلاقها رسميًا يوم 30 نوفمبر المقبل، ليصبح أول موسيقار مصري تُعزف موسيقاه في الميتافيرس.

هشام خرما موسيقار، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضًا.

شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأصوات والأشكال في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائماً ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح. أوركسترا خرما أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.