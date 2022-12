شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى الكريسماس .. فيروز ونيكول سابا ونانسى عجرم الأبرز عربيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الأحد، الموافق 25 من شهر ديسمبر بعيد الكريسماس، والتي تسود أجواؤه احتفالات بكل مكان حول العالم، ويتميز هذا العيد بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص لبدلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالاً بهذه المناسبة.

وفى هذه المناسبة يبحث الكثير عن الأغانى الخاصة بمناسبة الكريسماس ورأس السنة الجديدة للإحتفال بهذا الحدث على أنغام الموسيقى والأغانى سواء في المنزل وسط الأجواء الأسرية أو في الخارج في سهرات غنائية، وبهذه المناسبة نكشف خلال هذا التقرير أبرز الأغانى التي ارتبطت معنا منذ الطفولة وحتى وقتنا الحالي.

أغنية Jingle Bells

تعد من أشهر أغانى الكريسماس وأقدمهم على الإطلاق وكتبها جيمس لورد بيربونت بعام 1857، ودائمًا ما ترتبط باحتفالات الكريسماس وحلول العام الجديد.

أغنية All I Want For Christmas Is You

طرحت النجمة العالمية ماريا كارى في عام 1994، البوم حول عيد الميلاد والذى حقق نجاحاً كبيراً،، وحازت ماريا كارى وقتها بسبب أغنية All I Want For Christmas Is You، على لقب ملكة عيد الميلاد اذ أصبحتالأغنية بمثابة النشيد الاحتفاليى لهذه المناسبة.

Santa Claus Is Coming To Town

كتب الأغنية الثنائي جون فريدريك كووتس وهافن جليسبي، وتم سماعها لأول مرة في الراديو عام 1934، وأدي الأغنية عدد كبير من المشاهير منهم فرانك سيناترا و بروس سبرنجستين>

We Wish You a Merry Christmas

تعتبر أغنية We Wish You a Merry Christmas، من أشهر أغنيات الكريسماس وأعياد الميلاد، فهى أغنية ولحن له مذاق خاص للجميع، وتذاع ادئما في الإذاعات والقنوات الفضائية في هذه المناسبة

"ليلة عيد" لـ فيروز

أما في جانب الموسيقى في الوطن العربى، فتعتبر أغنية "ليلة عيد" لجارة القمر "فيروز" هى الأشهر فى المنطقة العربية، على الرغم من أن لحنها مقتبس من الألحان التراثية العالمية لأغنية "Jingle Bells" لكن صوت فيروز أعطى لها رونقًا مميزًا، وما زالت مستمرة حتى الآن.

"ميدلى الكريسماس" لـ نيكول سابا

فى عام 2014 طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أغنية "Christmas Medley" وشاركها الغناء والتمثيل زوجها الفنان يوسف الخال، لكنها استعانت أيضًا ببعض الألحان العالمية لأغانى الكريسماس.

نانسى عجرم

طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم منذ أيام أغنية بعنوان "العيد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى ظهر برفقتها فى الفيديو كليب زوجها وبناتها الثلاثة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد واعياد الكريسماس.