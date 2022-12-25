وسامة أبناء لقاء الخميسي تخطف أنظار الجمهور.. أصبحوا شبابًا أطول منها.. شاهد أحدث صور لهم أثناء الاحتفال بالكريسماس!

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - احتفلت الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، وأبنائهما بالكريسماس،

“ونشرت “لقاء” صورة العائلة من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام وظهروا يرتدون نفس الملابس المستوحاه من أجواء الاحتفال وعلقت علي الصورة بـ “كريسماس سعيد.. عائلة أوسا”.

وظهر في خلفية الصور شجرة الكريسماس الشهيرة والمزينة بزينة باللون الذهبي احتفالاً بموسم الأعياد والعالم الجديد.

عائلة لقاء الخميسي :

تزوجت لقاء الخميسي من حارس المرمى محمد عبد المنصف عام 2003، حيث التقي بها عن طريق الصدفة بأحد المطاعم ووقع في حبها من النظرة الأولى، واستعان محمد عبد المنصف بصديقه الكابتن حسام حسن لكي يساعده في التعرف عليها وبالفعل تزوجا بعد شهور من هذا التعارف، ولديهما: (أدهم وآسر).

لقاء الخميسي وعائلتها تحتفل بالكريسماس

تكريم لقاء الخميسي بمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وكان قد كرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما الفنانة المصرية لقاء الخميسي ضمن مكرمى الدورة الخامسة والتى أقيمت تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فى الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبرالماضي.

وقال المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، إن تكريم الفنانة لقاء الخميسي يأتي كونها فنانة مسرحية بالأساس، ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقامت بالتدريس فى جامعة 6 أكتوبر، إضافة لرصيدها الكبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والعروض المسرحية، سواء على مسرح الهناجر أو المسرح القومي، وكان آخرها “تحب تشوف مأساة” للكاتب لينين الرملي ومن إخراج خالد جلال.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي على الفضائيات

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن المسرح يمثل لها حياة، مضيفة:” أيام المعهد كانوا عارفين بمجرد ما أطلع على خشبة المسرح بسمع مزيكا وأقفل الباب عليا واسلم على كل حاجة فيه وأرقص”.

وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ” :” أنا مش محظوظة لأني بدأت من أول سلمة وفي لحظة وقفت رغم أني عملت حاجات تطلعني لآخر سلمة بس أحياناً الدنيا بتقف”.

وتابعت لقاء الخميسي:” توقفت كثيرا عن العمل بعد مسلسل قضية رأي عام رغم أني حصدت جوائز، وبعدين عملت “ الزوجة الرابعة “ ووقفت كتير”، مضيفة:” قعدت 3 سنين في البيت بعد مسلسل ” أبواب الشك ” ورجعت في ” ضد الكسر ” وكنت ماضية ” إجازة مفتوحة ” وبعدين ” حتة من القمر “”.

وأكملت الفنانة لقاء الخميسي حديثها:” العام الحالي 2022 يمثل نقلة كبير لي لأنني قدمت 3 عمال بأدوار مختلفة “.

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