شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تقدم أغنية "مروت آك" داخل قصر نيفرتيتى بمدينة ميتاتوت الافتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السوبرانو المصرية أميرة سليم عن مشاركتها بأول أغنية رومانسية لها باللغة المصرية القديمة لأول مرة داخل قصر نيفرتيتي بمدينة ميتاتوت الافتراضية على الميتافيرس المصري وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، مع اقتراب موسم الأعياد والكريسماس والاحتفال بالعام الجديد.

الأغنية بعنوان "مروت آك" أو "حبك"، وهى أغنية رومانسية باللغة المصرية القديمة وانتهت من تسجيلها بمساعدة مهندس الصوت مفدي ثابت ومشاركة عازفة الهارب منى واصف، وهي واحدة من القصائد الرومانسية من برديات أجدادنا القدماء.



أميرة سليم

وكانت قالت أميرة سليم عن الأغنية: "عملت على رؤيتي الفنية على مقطوعة "البريلود" للموسيقار "باخ" والتي الهمتني لكي ارتجل عليها اللحن الغنائي من خلال قصيدة "مروت آك"، وبدأت تجربتي بتدريبات صوتية وتجارب موسيقية ساعدتني في تكوين هذا اللحن من خلال ايقاع كلمات القصيدة، وعلى نغمات باخ الحالمة، وشعرت أن هذه الحالة هي الانسب لهذه الأغنية، حيث سيجد الجمهور فيها مزيجا ودمجا بين الموسيقى الكلاسيكية والغناء بلون ولغة قديمة، ولكي اخلق حالة تصاحبنا لعالم أجدادنا، اخترت اكثر آلة مصرية صميمة وهي آلة الهارب المنقوشة بكثرة على جدران المعابد المصرية القديمة".

وأضافت أميرة سليم: "لم اتردد في اقتراح الفكرة على صديقتي عازفة الهارب المصرية منى واصف التي شاركتني الحماس واعجبت بالفكرة والرؤية الفنية والرسالة المصاحبة فنيا وموسيقيا، حيث يجمعنا عشقنا لهذا البلد وتاريخه العظيم، وبالفعل بدأنا بروفات لكي نتفق على الروح والأداء والتعامل مع الجمل الموسيقية والنفس والإحساس، والجميل اننا نفهم بعضنا فنيا وإنسانيا فلم تقابلنا صعوبات بل استمتعنا بكل لحظة، وسجلنا الأغنية بمساعدة مهندس الصوت القدير مفدي ثابت".