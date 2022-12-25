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شكرا لقرائتكم خبر عن فرق بينهم 21 سنة.. شاهد ليوناردو دى كابريو برفقة حبيبته الجديدة "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمي ليوناردو دي كابريو للمرة الثالثة هذا الأسبوع مع الممثلة فيكتوريا لاماس بعد تقارير تفيد بأن جيجي حديد لم تكن "جادة" بشأن علاقتهما الرومانسية القصيرة العمر، وبينما كان هو وعارضة الأزياء حديد، 27 عامًا، لا يزالان يتواعدان حتى أواخر نوفمبر، يبدو أن الممثل البالغ من العمر 48 عامًا يتقدم في علاقته مع ابنة لورنزو لاماس.
حبيبة دي كابريو الجديدة
دي كابريو وحبيبته الجديدة
دي كابريو يتخفي في لقاء مع حبيبته الجديدة
فحسب ما نشر موقع الديلي ميل يوم الجمعة الماضي، ظل الفائز بجائزة الأوسكار بعيدًا عن الأنظار مرتديًا قبعة بيسبول سوداء وسروالًا رماديًا و"كمامة" بعد احتفاله مع حبيبته الجديدة في ملهى Off Sunset الليلي في ويست هوليود.
ويأتي ذلك بعد أن أنهى ليو علاقته التي استمرت لمدة 4 سنوات مع كاميلا مورونى، 25 عامًا، في أغسطس، حسبما ادعى مصدر مقرب من ليو لصحيفة The Sun.
ولدت فيكتوريا في 24 أبريل 1999 أي بعد عامين من إطلاق فيلم ليو الشهير تيتانيك عام 1997 وهي ابنة الممثل لورنزو لاماس وعارضة الأزياء شونا ساند.ليوناردو دى كابريو يدخل فى علاقة حب مع ولدت بعد تيتانيك بعامين
وكانت قد التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثل ليوناردو دي كابريو بصحبة الممثلة فيكتوريا لاماس، حسب تقرير موقع الديلى ميل وعدداً من المواقع مما أكدت أن دي كابريو يواعد الممثلة الصغيرة والتي تبلغ من العمر 23 عاما فقط، حيث أكد التقرير أن الممثلة لم تكن ولدت بعد حينما كان يقوم ببطولة تيتانيك، وإنما ولدت بعدها بعامين.
وأضاف التقرير أن ذلك يأتى في إطار الحديث عن علاقته بعارضة الأزياء جيجى حديد، والشائعات التي طالت الثنائي خلال فترة سابقة وأكدت وجود علاقة بينهما دون نفى أو تأكيد أياً من الثنائى.
ليوناردو بصحبة صديقته
من ناحية أخرى سبق وكشف الممثل ستيفن جراهام عن أنه كاد يقتل زميله الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو في حادث بعربة جولف، تألق كلاهما في فيلم مارتن سكورسيزي عام 2002، Gangs Of New York، وذكر جراهام الحادث خلال آخر حوراته، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".
ليوناردو مع صديقته
وسُئل جراهام عن الحادث، ورد قائلاً، "لقد كان "حادثاً"، حيث أسرعت بعربة جولف عادية، حيث اعتدنا على قيادة عربات الجولف في موقع التصوير، وكان لدى دي كابريو عربة جولف، إلا أنها كانت أسرع من عربة الجولف العادية، وأثناء نزولنا من على التل تعاملت بطريقة خاطئة مع العربة، وبالتالي بدأت في الميل".
ليوناردو وصديقته