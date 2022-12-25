شكرا لقرائتكم خبر عن فرق بينهم 21 سنة.. شاهد ليوناردو دى كابريو برفقة حبيبته الجديدة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمي ليوناردو دي كابريو للمرة الثالثة هذا الأسبوع مع الممثلة فيكتوريا لاماس بعد تقارير تفيد بأن جيجي حديد لم تكن "جادة" بشأن علاقتهما الرومانسية القصيرة العمر، وبينما كان هو وعارضة الأزياء حديد، 27 عامًا، لا يزالان يتواعدان حتى أواخر نوفمبر، يبدو أن الممثل البالغ من العمر 48 عامًا يتقدم في علاقته مع ابنة لورنزو لاماس.



حبيبة دي كابريو الجديدة



دي كابريو وحبيبته الجديدة



دي كابريو يتخفي في لقاء مع حبيبته الجديدة

فحسب ما نشر موقع الديلي ميل يوم الجمعة الماضي، ظل الفائز بجائزة الأوسكار بعيدًا عن الأنظار مرتديًا قبعة بيسبول سوداء وسروالًا رماديًا و"كمامة" بعد احتفاله مع حبيبته الجديدة في ملهى Off Sunset الليلي في ويست هوليود.

ويأتي ذلك بعد أن أنهى ليو علاقته التي استمرت لمدة 4 سنوات مع كاميلا مورونى، 25 عامًا، في أغسطس، حسبما ادعى مصدر مقرب من ليو لصحيفة The Sun.

ولدت فيكتوريا في 24 أبريل 1999 أي بعد عامين من إطلاق فيلم ليو الشهير تيتانيك عام 1997 وهي ابنة الممثل لورنزو لاماس وعارضة الأزياء شونا ساند.