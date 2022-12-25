بـ “العباية السمراء”.. أول صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز من مسلسلها الرمضاني ضرب نار.. نيولوك مُثير ومختلف تمامًا!

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ببدء تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “ضرب نار”، وكشفت لأول مرة عن تفاصيل شخصيتها في العمل المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، حيث تقدم شخصية فتاة من حي شبرا العريق بالقاهرة.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، صورة لها بملابس شخصيتها في المسلسل

وعلقت ياسمين عبدالعزيز قائلة: مهرة من شبرا وبنات شبرا الجدعان مسلسل ضرب نار، رمضان 2023 بإذن الله.

يُذكر أن مسلسل ضرب نار يعد البطولة الثنائية الثانية للفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي، حيث قامت بشخصية “غزل” في مسلسل “اللي مالوش كبير”، رمضان الماضي 2021، وشاركها البطولة زوجها بدور “الخديوي”.

العوضي يكشف عن شخصيته في المسلسل

وكان أحمد العوضي قد نشر صورتين بشخصيته من مسلسل “ضرب نار” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور “إنستجرام”، وظهر مرتدياً جلباباً صعيدياً في أرض زراعية، وعلق قائلاً: “الكوماندا جابر أبو شديد ابن سوهاج والخزنداريه..حق الرجال ميباتش..ضرب نار”.

وسبق أن كشف احمد العوضي بعض تفاصيل الشخصية المقرر أن يجسدها في مسلسله الجديد مع زوجته ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنه سوف يقدم شخصية صعيدي من محافظة سوهاج، ولم يتطرق للحديث عن شخصية ياسمين داخل العمل وهل ستجسد دور “صعيدية” لأول مرة أم تواصل تقديم دور ابنة القاهرة.

العوضي كان قد طلب من جمهوره في وقت سابق أن يتوقعوا الشخصية التي سيقدمها في مسلسله الجديد، وأعلن عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك أن 19 ألفاً من جمهوره شاركوا بتوقعاتهم، ومنهم من توقع بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه سوف يختار اثنين من جمهوره لحضور التصوير معه.

وتابع العوضي: ١٩ ألف أخ وأخت توقعوا الشخصية.. منهم قال في الصح وهختار منهم اتنين يحضروا معايا التصوير، اللي جاي صعيدي ابن سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنه والدم الحامي.

مسلسل ضرب نار

ويجتمع الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى عمل واحد بعنوان «ضرب نار» يشاركون به في سباق رمضان 2023 المقبل، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

وسبق وتحدث أحمد العوضي عن المسلسل في لقاء مع et بالعربي وتجسيده لشخصية رجل صعيدي موضحا تعاقده مع أحد أبناء الصعيد لمدة 3 أشهر لمساعدته في إتقان اللهجة الصعيدية، وأضاف قائلا: «هنشوف، إن شاء الله يبقى أقوى من اللي مالوش كبير».

واقترب صناع مسلسل “ضرب نار” للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من انطلاق تصوير العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تتواصل عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وقرر صناع العمل الاستعانة بعدد من أبطال مسلسل “اللى مالوش كبير” الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة “ضرب نار” كل من هدى الإتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، بعد مشاركتهم فى مسلسل “اللى مالوش كبير” مع ياسمين والعوضى، كما تعاقدت أيضاً الفنانة سهير المرشى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فيما قارب المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة حلقات العمل.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل مع فريق العمل

واحتفلت ياسمين وفريق العمل بانطلاق تصوير المسلسل، حيث ظهرت في الصور التي تم تداولها من الاحتفال وهي ترتدي الزي الشعبي، حيث من المقرر أن تجسّد شخصية فتاة من منطقة شعبية.

وظهرت ياسمين مع فريق عمل المسلسل وهم يقطعون قالب حلوى كبير ومعهم مخرج المسلسل مصطفى فكري، كما ظهر معها الفنانة مها نصار التي تشارك معها في العمل.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، مسلسل “اللى ملوش كبير” فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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