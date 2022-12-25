3 سيناريوهات تنتظر منة شلبي بعد إحالتها لمحكمة الجنايات.. أحدهم يقودها إلى مصحة لعلاج الإدمان!

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - بعدما أمرت النيابة المصرية بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، عادت لتصدر محركات البحث على كل المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أصبح اسمها الأول في التداول في مصر وكل الدول العربية.

وخالفت النيابة العامة كل التوقعات حول مصير الفنانة منة شلبي، فلم تأمر بحفظ الدعوى كما توقع البعض ومن بينهم المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية الذي رافقها في التحقيقات

سيناريوهات محاكمة منة شلبي

وقال المحامي المتخصص في قضايا الجنايات والنقض، محمد إصلاح، إن السيناريو الأول الذي سيتبعه دفاع المتهمة خلال محاكمتها معروف في مثل هذه القضايا، حيث أن الدفاع سيطلب من المحكمة بشكل أصلي تبرئة المتهمة استنادا لما سيدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع: السيناريو الثاني أن الدفاع سيطلب طلبا احتياطيا استنادا للمادة 17 من قانون العقوبات باستعمال الرأفة مع المتـهمة لكونها السابقة الأولى لها، مشيرا إلى أنه سبق أن تم استعمال الرأفة مع نجل المنتج السينمائي المعروف كامل أبو علي في قضية مماثلة لكونها كانت السابقة الأولى له.

صورة متداولة لـ منة شلبي قيل أنها أول صورة لها بعد إخلاء سبيلها من النيابة

وأوضح أنه إذا كان اتجاه المحكمة والمستقر في يقينها بعد التحقيق في القضية هو إدانة المتهمة فنظرا لكونها السلبقة الأولى، فقد تكون العقوبة بالحبس سنة ويمكن أن تكون مع وقف التنفيذ.

جواز سفر منة شلبي ومضبوطاتها

وشدد على أن محاكمة المتهمة ستكون وفقا للمادة 37 من قانون مكافحة المخدرات والتي تنص على أنه “يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات المخدرة المحددة في القانون، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.

ووفق ذات القانون فللمحكمة” أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية”.

السيناريو الثالث: إيداعها في مصحة لعلاج الإدمان

يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية؛ ليعالج فيها طبياً ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل”.

اعترافات منة شلبي في قضية المخدرات

وكشفت التحقيقات التي أجريت مع الفنانة نفيها معرفتها بالمضبوطات، مؤكدة أن شنطها تم تفتيشها في غرفة بعيدة عنها، وأنها كانت تحمل أدوات تجميل وليس كما قيل إنها مواد مخدرة، مبينة أن كل ما كانت تحمله أداة تدخين “فيب” فقط.

وقالت منة شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة يوم 25 نوفمبر الماضي قادمة من أميركا، بتهمة حيازة مواد مخدرة، إنها كانت في نيويورك لحضور مهرجان “انتر ناشيونال”، وأثناء عودتها للبلاد تم احتجازها في غرفة الأمن وقتها.

كما تابعت: “وأنا في مطار القاهرة عديت على الجمارك، وأنا خارجة وكان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه، ولقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سجارة إلكترونية، فأنا قولتله إني بدخن VAPE، وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب، فلقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بقية الشنط نشوفها وأنا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنط وبعدين أتى واحد ثالث كان بيفتش معاهم وأنا طلعت السجاير الإلكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني غرفة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت ده”.

علبة مكياج بـ”الماريغوانا”

وأكملت منة شلبي في أقوالها “لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة مكياج لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريغوانا فقولتله مفيش الكلام ده مش صح وده مكياج عادي بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبقيت سامعة كلام كتير برا، وبعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقلولي اطلبي المحامي بتاعك فبقولهم إيه اللي حصل، قالولي إنتي معك ماريغوانا، وبعدين قالي إنتي هتتعرضي على النيابة، في الوقت ده أنا كنت قاعدة فلقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات وفضلت هناك لحد لما جيت هنا واتعرضت على النيابة”.

مصير مسلسل «تغيير جو» لـ منة شلبي في رمضان 2023

من ناحية أخرى،يواجه «مسلسل تغيير جو» المقرر أن تنافس به منة شلبي ضمن مارثون رمضان 2023 المقبل، مصير غامض بعد إحالتها إلى المحمة الجنائية، المسلسل تأليف منى الشيمي، اخراج مريم أبوعوف، ولا يزال منتج العمل صادق الصباح يضعه ضمن خريطة العام ولم يحسم قراره النهائي بالمشاركة من عدمه.

«تغيير جو» في مرحلة كتابة السيناريو حاليًا وخلال أسبوعين على الأكثر تنتهي منى الشيمي من كتابته بالكامل وتسليم حلقاته، ومن المقرر الكشف عن باقي أبطاله وتفاصيله خلال الفترة المقبلة حال تنفيذه، ويتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي، كما يتم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت.

«منة» قامت ببطولة «مسلسل بطلوع الروح» بالموسم الرمضاني 2022، وحصدت عنه العديد من الجوائز في عدة مهرجانات داخل وخارج مصر، وشاركها في البطولة كل من إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذاب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبوذكري، جسدت خلاله شخصية روح الفتاة التي تستيقظ لتجد نفسها في مكان غريب عنها، وتكتشف أن زوجها استدرجها إلى أحد مراكز عمليات داعش، وتضطر لمواجهة الحياة الجديدة بكل صعوباتها.

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