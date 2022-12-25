عمرو مصطفى يفاجئ الجمهور بهذا القرار في 2023

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - كشف الفنان عمرو مصطفى عن بعض قراراته وأهدافه التي سيعمل على تحقيقها في العام الجديد 2023، ومن بينها قراره بالتلحين للفتيات فقط .

قال عمرو مصطفى في مقابلة لبرنامج “The Insider بالعربي” على هامش الحفل الغنائي الذي أحياه في دبي مؤخرا أنه على المستوى الشخصي سيعمل على تغيير كل الناس .

أما على مستوى الفن فأشار إلى أنه سيعمل على تقديم أغاني جديدة وموسيقى مختلفة ويقوم بتلحين الأغاني للكثير من المطربات .

تابع عمرو مصطفى: “فيه ناس كتير هعملها أغاني، بنات بس مش هعمل لولاد .. أنا بس اللي هغني الولد الوحيد” .

فيما تجاهل الفنان والملحن عمرو مصطفى الرد على سؤال المذيعة له حول إمكانية تلحينه لأغنية للفنان عمرو دياب وأكمل حديثه قائلا: “زي ما أنا قولتلك كده” .