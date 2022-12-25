أول ظهور لمروان خوري وزوجته ندى رمال بعد زواجهما

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - حل الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال ضيوفا في مقابلة مع شاشة قناة “MTV” اللبنانية، وذلك في الظهور الأول لهما بعد زواجهما .

وظهر مروان خوري وندى رمال في المقابلة من داخل منزلهما في احتفالهما بالكريسماس وأعياد الميلاد .

وبدت على ندى رمال علامات التوتر، وعلق مروان خوري على ذلك مازحا بأنها ترتعش من الخوف بسبب ظهورها للمرة الأولى على الشاشة .

وأشار “خوري” خلال اللقاء إلى سبب تأخره في خطوة الزواج، بأنه لم يكن قرارا سهلا واحتاج منه تفكيرا طويلا .

أضاف: “كلنا بنجهز بأوقات مختلفة وكلنا بنتوافق مع أشخاص معينة، وقت اللي بيصير فيه شخص معين بيخليكي تحسي إنه راح امشي بالموضوع” .

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “ET بالعربي” على موقع “انستجرام” عن احتفال الفنان مروان خوري بعقد قرآنه على ندى رمال في قبرص في سرية تامة وبعيدا عن الإعلام.

وأشار “ET بالعربي” إلى أن مروان خوري كان قد سافر من الكويت إلى بيروت ليأخذ عروسه ويتجها إلى قبرص لكي يقوما بعقد القرآن وإتمام مراسم الزواج .

وحرصت الإعلامية اللبنانية يمنى شري على تهنئة مروان خوري، بعقد قرانه، فكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “رسميا عريس 2022 الفنان مروان خوري متل ما كنت خبرتكن والاحتفال قريبا في لبنان” .

تابعت: “ألف مبروك من نص قلبي مروان وندى .. فشّيت قلبي عالآخر «على طريقتي» وهوي كان بغاية الصدق والواقعية وحكينا الأشيا متل ما هي بتشوفو يوم السبت 17/12/2022” .

يذكر أن الفنان اللبناني مروان خوري كان قد انفصل عن خطيبته ندى رمال مؤخرا بعد مرور عام ونصف على ارتباطهما، إلا أنهما عادا إلى بعضهما البعض من جديد .