كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 03:54 مساءً - كشفت وسائل إعلام هندية نقلا عن الشرطة عن العثور على الممثلة الهندية تونشا شارما والتي تبلغ من العمر 20 عاما ميتة في موقع تصوير مسلسلها الجديد “Ali Baba Dastaan-e-Kabul” .
حيث تخلصت تونشا شارما من حياتها يوم أمس السبت في غرفة الماكياج الخاصة بحبيبها وزميلها في المسلسل شيجان خان، بعد أن غادرت للذهاب إلى دورة المياه ولم تعد .
وفوجيء العاملين في المسلسل بتونشا معلقة في سقف الغرفة، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى والتي أعلنت وفاتها .
وخرجت والدة “شارما” بتصريحات لها وجهت من خلالها الاتهام فيما حدث لإبنتها إلى الممثل شيجان خان التي أنهت الممثلة الشابة حياتها بغرفته في موقع التصوير .
فقالت أنه هو من دفع تونشا إلى الانتحار بعد أن كانا على علاقة عاطفية، ولكنه رفض الزواج منها وانفصل عنها في نوفمبر الماضي وهو الأمر الذي أصابها بالاكتئاب .
وتم اعتقال الممثل شيجان خان بتهمة تحريض تونشا شارما على الانتحار بموجب المادة 306 من قانون العقوبات الهندي، ولكن لا يزال سبب انتحارها الحقيقي غير معروف .
كانت هذه تفاصيل خبر “رفض الزواج منها” .. العثور على جثة ممثلة شابة في غرفة زميل لها بموقع التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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