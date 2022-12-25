“رفض الزواج منها” .. العثور على جثة ممثلة شابة في غرفة زميل لها بموقع التصوير

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 03:54 مساءً - كشفت وسائل إعلام هندية نقلا عن الشرطة عن العثور على الممثلة الهندية تونشا شارما والتي تبلغ من العمر 20 عاما ميتة في موقع تصوير مسلسلها الجديد “Ali Baba Dastaan-e-Kabul” .

حيث تخلصت تونشا شارما من حياتها يوم أمس السبت في غرفة الماكياج الخاصة بحبيبها وزميلها في المسلسل شيجان خان، بعد أن غادرت للذهاب إلى دورة المياه ولم تعد .

وفوجيء العاملين في المسلسل بتونشا معلقة في سقف الغرفة، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى والتي أعلنت وفاتها .

وخرجت والدة “شارما” بتصريحات لها وجهت من خلالها الاتهام فيما حدث لإبنتها إلى الممثل شيجان خان التي أنهت الممثلة الشابة حياتها بغرفته في موقع التصوير .

فقالت أنه هو من دفع تونشا إلى الانتحار بعد أن كانا على علاقة عاطفية، ولكنه رفض الزواج منها وانفصل عنها في نوفمبر الماضي وهو الأمر الذي أصابها بالاكتئاب .

وتم اعتقال الممثل شيجان خان بتهمة تحريض تونشا شارما على الانتحار بموجب المادة 306 من قانون العقوبات الهندي، ولكن لا يزال سبب انتحارها الحقيقي غير معروف .