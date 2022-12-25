شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت تهديد السلاح" يحقق 98 ألف جنيه فى شباك التذاكر أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجمين حسن الرداد ومى عمر، إيرادات 98,509 ألف جنيه أمس السبت في جميع دور العرض السينمائى، ليبلغ إجمالي ايراداته الفيلم 8 ملايين جنيه منذ طرحه في السينمات.

"تحت تهديد السلاح" بطولة كلا من: حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح"

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات.

يذكر أن هناك 6 أفلام تعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي، وهي "تحت تهديد السلاح"، "هاشتاج جوزني" لمايان السيد وأمير المصري، و"فضل ونعمة" لماجد الكدواني وهند صبري، و"كيرة والجن" لكريم عبد العزيز وأحمد عز، و"بحبك" لتامر حسني وهنا الزاهد، و"عمهم" لمحمد عادل إمام.

السينما تستعد لاستقبال فيلم "نبيل الجميل"

وتستقبل السينمات الأربعاء المقبل فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة النجم محمد هنيدي الذي من المقرر عرضه 28 من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نصف العام الدراسي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، ويشاركه بطولته: نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.