شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميس وعبد المنصف وأبناؤهم يحتفلون بالكريسماس.. لابسين زى بعض "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، وأبنائهما بالكريسماس، حيث نشرت لقاء صورة العائلة من خلال حساب الإنستجرام الخاص بها وظهروا يرتدون نفس الملابس المستوحاه من أجواء الاحتفال وعلقت علي الصورة بـ "كريسماس سعيد.. عائلة أوسا".



لقاء الخميسي تحتفل بالكريسماس



لقاء الخميسي وعائلتها تحتفل بالكريسماس



لقاء الخميسي وعائلتها



لقاء الخميسي وعبد المنصف وابنائهم

وظهر في خلفية الصور شجرة الكريسماس الشهيرة والمزينة بزينة باللون الذهبي احتفالاً بموسم الأعياد والعالم الجديد.

وكان قد كرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما الفنانة المصرية لقاء الخميسي ضمن مكرمى الدورة الخامسة والتى أقيمت تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فى الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبرالماضي.

وقال المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، إن تكريم الفنانة لقاء الخميسي يأتي كونها فنانة مسرحية بالأساس، ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقامت بالتدريس فى جامعة 6 أكتوبر، إضافة لرصيدها الكبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والعروض المسرحية، سواء على مسرح الهناجر أو المسرح القومي، وكان آخرها "تحب تشوف مأساة" للكاتب لينين الرملي ومن إخراج خالد جلال.