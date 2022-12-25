شكرا لقرائتكم خبر عن "أبناء فنانى مصر" يودعون عام 2022 ويحتفلون بـ2023 بحضور مخرجين كبار (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من أعضاء جمعية "أبناء فناني مصر للثقافة والفنون " بمقر الجمعية بوسط البلد باستقبال عام 2023 وتوديع عام 2022، بحضور أغلب أعضاء الجمعية وعلي رأسهم المسنشار ماضي توفيق الدقن رئيس الجمعية، وكم كبير من أبناء الفنانين منهم ميريت عمر الحريري الأمين العام للجمعية وأعضاء الجمعية العمومية إيمان محمد شوقي وسمية عبد المنعم إبراهيم وعزة جمال إسماعيل وجيني جلال حفيدة الفنانة عقيلة راتب ومنال كمال حسين وخالد حسن عابدين وأيمن فريد نجل الفنانة الراحلة ليلي فهمي ووفاء متولي أرملة الفنان الراحل محمد متولي وحنان حسن الديب ومها حسن الديب، ومنال مجدي وهبة، وآخرين من أبناء العظماء من نجوم الفن المصري والعربي.

كما حضر الاحتفال المخرج الكبير جمال عبد الحميد، والمخرج عمرو عابدين والمخرج أشرف فايق والمخرجة بشري صلاح الدين، والفنان محمد صلاح آدم، والمخرج والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، وكان من ضمن الحضور أيضا الدكتور الفنان أحمد الكحلاوي، ومحمد عبد الغني السيد، وأحمد محمد رضا، والفنان محمد عبد الواحد.

يذكر أن جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون اختيرت رئيسا للجنة الثقافة والفنون بإدارة عابدين، تحت رعاية وزارة التضامن، وهي تضم أكثر من 200 عضو من أبناء الفنانين، وتعد الجمعية الجهة الوطنية التي تمثلهم علي كل المستويات .



احتفال جمعية ابناء فناني مصر



الفنان الدكتور أحمد الكحلاوي مع الزميل جمال عبد الناصر



الفنان محمد صلاح ادم ومنال مجدي وهبة



الفنان ياسر صادق يلقي كلمة



المخرج الكبير جمال عبد الحميد والمذيعة الكبير سونيا كمال وعيد خليل المصور المعروف



المستشار ماضي توفيق الدقن مع ايمن فريد وخالد عابدين وبسملة حفيدة الراحل مجدي وهبة ونجلة الفنان محمد شوقي