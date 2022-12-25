شذى تحتفل بعقد قرآنها على هذا الشخص

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 02:47 مساءً - احتفلت الفنانة شذى بعقد قرآنها يوم الخميس الماضي على شاب من خارج الوسط الفني يدعى وليد عبد العال في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

وشهد عقد القرآن حضور عدد من نجوم الفن جاء من بينهم الفنانة مي كساب والفنان هيثم شاكر الذي اختارته شذى ليكون شاهدا على عقد الزواج .

نشرت مي كساب مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من حفل عقد قرآن الفنانة شذى، أعربت من خلالها عن سعادتها بهذه المناسبة .

وكتبت في تعليقها عليها: “النهاردة كان يوم من أسعد أيام حياتي، كتب كتابي أختي وروح قلبي وصديقة عمري شذيتي، ربنا يفرح قلبها هي ووليد” .

تابعت مي كساب: “جوازة العمر يا عمري وأشيل ولادك بإذن الله .. بحبك يا أزوزة قوي .. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير .. زغرطو يا بنات” .