“حالة وفاة” .. أشرف زكي يكشف سبب ابتعاد عبلة كامل عن الفن

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 02:47 مساءً - تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر عن سبب ابتعاد الفنانة عبلة كامل لسنوات عن الفن وغيابها عن حضورها الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما وتكريمها به .

قال أشرف زكي خلال استضافته في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس” وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم أن قرار عبلة كامل بالابتعاد عن الفن هو قرار شخصي، وأنه والكثير من الفنانين حاولوا من قبل إقناعها بالعودة ولكنها تؤجل الأمر .

تابع: “أنا على تواصل معاها كبير وبنقعد نرغي، احنا أصدقاء جدا جدا وكنا ناويين نكرمها في مهرجان الدراما اللي فات وضغطت عليها وبعدين قالتلي خليني في دورات جاية، أنا مش مؤهلة دلوقتي” .

وأشار “زكي” إلى أن صديقة مقربة وحميمة من الفنانة عبلة كامل من خارج الوسط الفني كانت قد توفيت، وهو الأمر الذي أثر عليها وأصابها بالحزن وحالة من الاكتئاب .

وأضاف حول الفنانين الذين يتمنى عودتهم إلى الساحة الفنية: “سحر رامي وحسن يوسف يعود ويتألق .. فيه ناس كتير نتمنى عودتهم لأن الفن في الدم .. ونادية شكري كانت في العيال كبرت، دي من الناس اللي بحبها جدا وبردو بتمنى عودتها” .