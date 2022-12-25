“فرشتلهم الملاية”.. إيمي سمير غانم تهاجم المتنمّرين على شكل “كايلا” إبنة شقيقتها دنيا.. لن تصدق ما قالته!

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 02:47 مساءً - اضطرت الفنانة إيمي سمير غانم، للدخول في مشادات كلامية مع بعض المتنمّرين على صورة “كايلا رامي رضوان“، ابنة شقيقتها دنيا سمير غانم.

حيث عبّرت إيمي سمير غانم، عن استيائها الشديد من هذه التعليقات التي تنمر أصحابها على ابنة شقيقتها، وتركوا كلمات مسيئة لطفلة عمرها سنوات قليلة، لتدخل معهم في اشتـباك من خلال التعليقات.

إيمي سمير غانم ترد على المتنمرين

وجاء أحد التعليقات الذي ضايق إيمي سمير غانم، من متابعة تساءلت عن سبب عدم إنجاب دنيا سمير غانم بعد ابنتها كايلا بطريقة اعتبرتها إيمي سخيفة لترد قائلة: “والله مش من حقك تكتب كده وعيب”.

وتابعت:” هو أنتم تعرفوا هما في إيه ولا في حياتهم إيه؟ ما تخليكم في حالكم، إحنا شوفنا كتير مالوش لازمة استظراف في حياتنا، من قلبي قبل الفجر كده حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتعرضت ابنة دنيا سمير غانم لتنمّر على شكلها الطفولي البريء، لترد إيمي قائلة: “وبتعيطي ليه ما تخافيش مش هتلاقي في حلاوة أبوها يا زينب وهتعيشي في الشر طول عمرك لا إله إلا الله”.

وتنمّرت أخرى على قرار دنيا سمير غانم بإخفاء ابنتها طيلة السنوات الماضية وتكهنت بحمل إيمي وحملت كلماتها إساءة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مما استفز إيمي سمير غانم.

وردت قائلة: “والله مالكيش فيه نحط، نخبي، نأكل، نشرب، أبويا يموت، أمي تموت، أنا أموت مالكيش فيه يا نجوى وربنا يتولانا من غلاستك وغلاسة كلامك”.

وتنمر آخر على اسم كايلا لترد إيمي مهاجمة: “دي حرية شخصية إحنا حرين في حياتنا حد اتدخل في اختيار اسم أولادك”؟

أول ظهور لـ كايلا إبنة دنيا سمير غانم

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الإخبارية المختلفة على السوشيال ميديا، قد تداول صورة كايلا رامي رضوان في أحدث وأول ظهور لها، على المسرح رفقة والدتها دنيا سمير غانم بعد عرض “مسرحية أنستونا“.

إذ حرصت على دعم “دنيا” في تجربتها المسرحية الأولى “أنستونا”، التي تقدمها بقيادة المخرج خالد جلال، الذي قدم ابنتها لتأتي على المسرح ويحييها، واصفها بـ أصغر متفرجة، ومتفرجته المفضلة..

وبعد نهاية عرض مسرحية “أنستونا”، قدّم المخرج خالد جلال التحية لأبطال العرض أمام الجمهور، حيث قال: “أنا اشتغلت مع نجوم كتير جدًا وأخرجت لنجوم كتير على مستوى القطاع الخاص، ولكن من أهم التجارب والفخر الكبير إني اشتغلت مع دنيا سمير غانم.. وأعتقد إن مافيش نجم اشتغلت معاه اشتغل على نفسه زي ما دنيا اشتغلت على نفسها.. ويمكن ده سبب حب الجمهور لها”.

وفاجأ خالد جلال الجمهور، وهو يستكمل حديثه على المسرح، بقوله: “أخيرًا برحب بأصغر متفرجة.. ومتفرجتي المفضلة أيضًا.. كايلا رامي راضون”، لتخرج من الكواليس وتوجه التحية للجمهور، في ظهور أول واستثنائي.

مسرحية أنستونا

وحققت دنيا سمير غانم، نجاحًا كبيرًا في أولى تجاربها المسرحية “أنستونا”، ويُشاركها البطولة كل من بيومي فؤاد وسامي مغاوري وكريم عفيفي وعمرو عبد العزيز وبسنت صيام وصلاح الدالي وآخرين، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي “كيمز” وإخراج خالد جلال.

وكانت دنيا سمير غانم قد أعربت في وقت سابق عن سعادتها البالغة بنجاح “أنستونا” قائلة: “رد فعل الجمهور كان مختلف، وسعيدة إن بداية المسرحية كانت في مصر، وحسيت بإحساس مختلف، ماكنتش حسيته قبل كده.. والتجربة من الحاجات اللي مخلياني مبسوطة جدًا”.

كايلا رامي رضوان

كايلا من مواليد مارس 2014، وهي الابنة الوحيدة لدنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ولم ينشر لها أي صورة توضح ملامح وجهها.

كايلا رامي رضوان تعتبر واحدة من أشهر الأسماء التي تتردد الآن على ألسنة الجماهير، وذلك بسبب العائلة الفنية التي يرجع أصلها لها، كايلا هي ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والتي تعتبر الآن واحدة من أشهر نجمات مصر والوطن العربي، أما والدها فهو المذيع الأشهر الإعلامي الكبير رامي رضوان.

تعتبر قصة الحب التي جمعت بين والدي كايلا من أجمل قصص الحب التي انتشرت في الوسط الفني، ففي لقاء صحفي سردت دنيا القصة كاملة وهي أنها كانت تمتلك مجموعة كبيرة من الأصدقاء في النادي الذي تتردد عليه، وفي مرة اجتمعت دنيا مع رامي والذي كان يعتبر صديق مقرب لأحد أصدقاء دنيا، والغريب في الأمر أن رامي أعجب بدنيا منذ الوهلة الأولى، ولكن نظرًا لطبيعته الخجولة لم يصرح لها بأي شيء.

بعد فترة بدأ الثنائي يتقربان من بعضهما، حتى فاجئا الجمهور بإعلان خطبتهما، ثم تزوجا عام 2013 ثم أنجبا “كايلا” عام 2013، ومنذ ولادتها ترفض دنيا سمير غانم رفضًا تامًا ظهورها في الإعلام، وتحاول قدر الإمكان إخفائها عن الأنظار، وعندما سئلت دنيا عن السبب خاصة وأنهمها يرجعان إلى عائلة فنية اعتادت على الأضواء، ولكن قالت دنيا أنها تريد أن تحظى كايلا بطفولة طبيعية بعيدة عن الأضواء حتى لا تؤثر عليها سلبًا.

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