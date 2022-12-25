أشرف زكي يكشف موقفه من عودة حلا شيحة إلى الفن في حال قررت ذلك

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 02:47 مساءً - كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن موقفه من عودة الفنانة المعتزلة حلا شيحة إلى الفن في حال تراجعت عن قرار الاعتزال، خاصة بعد التصريحات التي سبق وانتقدت بها الفن والفنانين .

أشار الدكتور أشرف زكي خلال استضافته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم إلى أنه كان قد صرح في وقت سابق بأنه لن يعطي حلا شيحة تصريحا بالتمثيل بشكل نهائي على خلفية تصريحاتها، ولكنه تسرع في هذا القرار .

فقال: “أنا قولت القرار ده وكنت قايله بحدة شديدة جدا وكنت منزعج جدا، ممكن أكون بعد شوية أكثر هدوءا وأكثر حكمة وأكثر تأمل إني أطلع قرار” .

وأضاف عن موقفه تجاه حلا شيحة بالوقت الحالي والسماح لها بالتمثيل حال طلبت ذلك: “هستشير أهل الفن الأول وأخد رأيهم، أهل الفن طيبين وهيقولوا وماله دي بنتنا” .