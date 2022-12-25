“نقفل التريند” .. نادية الجندي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 12:50 مساءً - شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة انتهاء عام 2022 واستقبال العام الجديد .

خطفت نادية الجندي الأنظار بإطلالتها في الصور، فظهرت مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض بفتحة جانبية طويلة من الأسفل كشفت عن ساقها ويكسوه الريش من منطقة الصدر ، وهي تقف منحنية على الدرج .

وكتبت نادية الجندي في تعليقها على الصور: “نقفل التريند رقم 12 في سنة 2022 بأحدث جلسة تصوير، وكل سنة وأنتم طيبين وبألف خير .. سنة سعيدة عليكم جميعا 2023” .

وتصدرت نادية الجندي تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على خلفية جلسة التصوير التي لاقت تفاعلا واسعا من جانب المتابعين وأثارت الجدل حول عمرها الحقيقي، والبعض أشادوا بجمالها وأناقتها رغم عمرها .