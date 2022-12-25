شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تستعد لإحياء حفل غنائي فى دبى بعد 4 أعوام من الغياب عن اللايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ذا صن أن النجمة الشهيرة بيونسيه تستعد لإحياء حفل في مدينة دبى خلال شهر يناير من العام الجديد 2023، والذى يعتبر بمثابة الحفل الأول الحفل لأيقونة الموسيقى البالغة من العمر 41 عامًا على خشبة المسرح والتي مفترض أن تغنى لمدة ساعة فيه.

الحفل سيكون في الـ 21 من شهر يناير ، وفقًا لصحيفة The Sun، وهو الأول لها منذ 4 أعوام حسب الموقع الشهير.



بيونسيه

ألبوم بيونسيه الأخير

وكانت أطلقت بيونسيه أيضًا ألبومها الغنائي الأخير Renaissance فى وقت سابق من العام الذى يحمل اسموعملت عليه طيلة فترة الكورونا، قد استعدت "كوين بي" لجديدها الفني عبر باقة من الأزياء الميتاليكية البراقة التي أبهرت العالم بها، فكل ما ترتديه النجمة يليق بها ولكن الأزياء الميتاليكية تليق بها الأكثر.. إليك سيدتي أجمل ما ارتدته بيونسيه بالميتاليكي مؤخراً.

تعاونت النجمة مع العديد من الدور العريقة لإطلاق هذا الألبوم بالحلة التي تليق به ومنها على سبيل المثال غوتشي Gucci وسكياباريللي Schiaparelli وعلايا Alaia وتنوعت الأزياء من جمبسوت وبودي سوت وفسايتن ودروع استعراضية، فاقت توقعاتنا وعملت بيونسيه مع عدة خبراء أزياء لكل منهم بصمته وهويته الخاصة، التي أضفت المزيد من الإبهار على أسلوبها في اللباس. كما نظمت النجمة بمشاركة دار تيفاني اند كو Tiffany &Co في باريس حفلا لألبومها الجديد بعنوان Renaissance Club Party وتزينت بمجوهرات ماسية من وحي الألبوم الجديد.