شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح أغنيتها مع أسماء لمنور.. وتعلق: بها كم كبير من الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".



اسماء لمنور ترد علي اصالة



اصالة واسماء لمنور

أسماء لمنور ترد على أصالة

في حين ردت عليها أسماء لمنور من خلال التعليقات قائلة: "صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة.. ما تتخيلوش حرصها على اتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب.. الزي المغربي جاك يهبل ويحمق وإتقانك للهجة المغربية دليل على حبك لوطنك العربي من المحيط إلى الخليج".

كواليس الأغنية

وكانت المطربة أصالة قد كشفت عن كواليس أغنيتها الجديدة مع المطربة أسماء لمنور، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت أصالة على الفيديو بـ "بكل لحظة من لحظات التسجيل والتصوير كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللى نحنا فيها.. من زمان كتير متمنية غنًى أغنية مغربيّة وصار الوقت وكمان عملتها مع صديقه وأخت موهوبة راقية تعشق مثلى الموسيقى وعايشة من خلالها".

اصالة وأسماء لمنور

وأضافت أصالة "بتمنّى تحبّوها مثلّ ما حبيتها وتفرّحكم مثل ما فرّحتني ومعها بهدى كلّ محبتى واحترامى لأهلى وأحبّتى بالمغرب الحبيب".