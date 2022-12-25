شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسى لوهان تشارك لقطات احتفالية أمام شجرة عيد الميلاد مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت ليندسي لوهان وزوجها الجديد بدر شماس سعداء وهما يقفان معًا أمام شجرة عيد الميلاد البيضاء التى تزين منزلهما عشية عيد الميلاد، وفقًا لموقع "ديلى ميل".

شاركت نجمة Freaky Friday اللقطات اللطيفة مع 11.9 مليون متابع على إنستجرام، وعلقت على المنشور، "Merry Christmas Everyone!"



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بدت ممثلة The Mean Girls جميلة في بلوزة من الساتان الأخضر وشعرها الطويل البني على كتفيها، ولمسة من المكياج، ولون أحمر الشفاه، فمنذ أن توقفت عن تقديم الأعمال الفنية فى أبريل، تعيش الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا وزوجها الوسيم في الخارج.



ليدنسى وزوجها الجديد

ليندسي لوهان تخطط لإنجاب طفل

الشهر الماضي، انفتحت ليندسي عن حياتها الجديدة، وأخبرت الأصدقاء المقربون أن المتزوجين حديثًا يخططون لإنجاب طفل ويريدون تكوين أسرة معًا، وقال صديقها المقرب، "من الواضح أن ليندسي وبدر تحدثا عن تكوين أسرة وهذا شيء يريده كلاهما".



ليدنسى

وأضاف المصدر، "ليندسي أخيرًا في مكان يمكنها تربية طفل، أرادت طفلاً قبل أن تلتقى ببدر وتحدثت بصراحة عن رغبتها فى التبني، لدى ليندسي الكثير من الحب لتقدمه، لكن في الوقت الحالى، هذه ليست أولويتها القصوى، إنها تركز على حياتها المهنية والاستمتاع بالحياة بحب حياتها.

عادت لوهان مؤخرًا إلى الشاشة الكبيرة وكانت تروج لفيلمها الجديد الخاص بعيد الميلاد، Falling for Christmas، والذي حصل على تقييمات جيدة، يمثل فيلم ليندسي الجديد على أحدى المنصات أول دور رئيسي لها منذ فترة.

تدور أحداث فيلمها الجديد حول وريثة شابة مخطوبة حديثًا تعرضت لحادث تزلج في الأيام التي سبقت عيد الميلاد، بعد أن تم تشخيص إصابتها بفقدان الذاكرة، وجدت نفسها في رعاية مالك نزل وسيم يدعى جيك، يلعب دوره.Glee alum Chord Overstreet