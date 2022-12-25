شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة كامل تتصدر التريند على السوشيال ميديا والسبب سر اختفاءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة عبلة كامل تطاردها الشائعات بين الحين والآخر وسرعان ما يتم نفيها من قبل نقابة الممثلين أو طليق الفنانة ووالد أبنائها الفنان أحمد كمال.

وكل فترة تتصدر عبلة كامل التريند، بسبب الأسئلة التى تطرح من قبل جمهورها أين مختفية و هل تتمتع بصحة جيدة و هل من الممكن رؤيتها مرة أخرى أمام الشاشة وفى عمل جديد أم سوف تظل مختفية.

عبلة كامل سر اختفاءها يدفعها لتصدر التريند على السوشيال ميديا

ودائما اعتزال عبلة كامل هو حديث السوشيال ميديا فهى واحدة من أكثر الشخصيات الحاضرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعى بفضل الأعمال التى قدمتها و"الكوميكس" التى تكون دائما بطلته خاصة بعد أن اختفت النجمة عن الساحة منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسلها "سلسال الدم".

واختفت النجمة عبلة كامل عن الساحة منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسلها "سلسال الدم"، ومن بطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجاك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال.

وبدأت عبلة كامل فى السينما من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلقت لتقديم العديد من الأفلام أبرزها "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكانت آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

أما بالنسبة للدراما فبدأت من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحلمية"، وكانت قد انطلقت بشكل قوى فى الدراما، واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى أكثر من عمل بطولتها "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".