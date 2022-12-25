شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية فى حياة غادة عادل بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة غادة عادل، بعيد ميلادها اليوم الأحد 25 ديسمبر، واستطاعت أن تضع اسمها ضمن الصفوف الأولى في الشهرة والنجومية.

جاءت شهرة غادة عادل بعد الإعلانات من خلال مشاركتها أمير الغناء العربى هانى شاكر كموديل في كليب "تخسرى" عام 1997، وبسبب جمالها وأدائها التمثيلى في الكليب تلقت الكثير من العروض وقتها ليكون وش الخير عليها.

وفي نفس العام قدمت للتلفزيون فوازير "أبيض وأسود" كما شاركت في المسلسل الشهير "زيزينيا" الجزء الأول وجسدت شخصية "روزانا"، ثم عرض عليها الكثير من الأعمال السينمائية إلا أنه وقع اختيارها على فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" لتمثل فيه عام 1998، بجوار محمد هنيدى وأحمد السقا ومنى زكى وهانى رمزى وطارق لطفى ليكون أول مشوارها السينمائى.

ولمع اسم النجمة غادة عادل وقتها لتكون الواجهة السينمائية التي يستعين بها النجوم لتكون البطلة أمامهما فقد شاركت في عام 1999 بفيلم "عبود على الحدود" علاء ولي الدين، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز وعزت أبو عوف، من إخراج شريف عرفة، ثم في عام 2000 قدمت مسلسل "وجه القمر" وبعدها شاركت في فيلم "بيلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدي وسعيد صالح وهالة فاخر ومن إخراج نادر جلال.

وفى عام 2001، قدمت فوازير مع النجم أحمد حلمى بعنوان "خليك جرئ"، وبنفس العام شاركت مع أحمد حلمى ومحمد سعد بطولة فيلم "55 إسعاف"، ومن إخراج مجدى الهوارى، ليزيد بريق غادة عادل وقتها من خلال بطولتها في فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز وحسن حسنى، لتدخل بعدها في مسلسل "مبروك جالك قلق"، بالإضافة إلى 3 أفلام سينمائى هي ملاكى اسكندرية وحمادة يلعب وعيال حبيبة.

واستمرت غادة عادل في تحقيق نجاحها من خلال بطولة فيلم "الوتر" لـ مصطفى شعبان، وفيلم "ابن القنصل"لـ أحمد السقا وخالد صالح، وفى عام 2012 قدمت مسلسلين هما فرح العمدة وسر علنى، لتعود للسينما مرة أخرى في 2013 ببطولة فيلم "على جثتى" مع أحمد حلمى وحسن حسنى، وفى 2014 قدمت مسلسلين هما "مكان في القصر"، والجزء الأول من "سرايا عابدين".

وفى عام 2015، حققت نجاح يضاف لها من خلال بطولة فيلم "اهواك" للنجم تامر حسنى، بالإضافة لبطولة مسلسل "الميزان" عام 2017، لتعاود للسينما من جديد مع النجم أحمد السقا في فيلم "هروب اضطرارى" وكان لعام 2017 وش السعد حيث، كان للنجمة غادة عادل مشاركة أولى مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي يجمعها للمرة الأولى به، حيث لعبت غادة شخصية "العفريتة" التي تظهر لعادل إمام وتقتحم حياته وعائلته

وتوالت نجاحات غادة عادل في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية حيث خاضت بطولة أفلام مثل، "ولاد رزق2"، للنجم أحمد عز، وفيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وفيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، ومسلسل "مملكة ابليس" بجزئيه الاثنين، ومسلسل "ليالينا 80"، فيلم "الخطة العامية"، وفيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال ومسلسل " أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا وعرض رمضان الماضى.