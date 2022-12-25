الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 11:47 صباحاً - توفي نواف فهد مراد والد الفنانة السورية جومانا مراد مساء يوم الخميس الماضي 22 ديسمبر .

وأعلنت جومانا مراد خبر وفاة والدها في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام”، تضمن صورة للفقيد بالأبيض والأسود وأرفقتها برسالة مؤثرة تنعيه من خلالها .

فكتبت: “أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مره ياباا، يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة إنك انت اللي عايش وأنا اللي ميتة، انت بدار الحق واحنا بدار الباطل، انت الحقيقه واحنا الكذبه انت عند اللي أحن مننا كلنا عليك” .

تابعت: “فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي، فراقك كسرة قلب وظهر ، إنا لله وإنا اليه راجعون .. الله يرحمك يابا برحمته ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال .. أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه”

وأقيمت صلاة الجنازة على والد الفنانة جومانا مراد عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بحضور عدد من نجوم وصناع الفن جاء من بينهم: أشرف زكي وجمال العدل ومدحت العدل، على أن تقام مراسم العزاء اليوم الأحد بقاعة (الرزاق) بمسجد الشرطة في الشيخ زايد .