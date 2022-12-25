شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. ميلان يمتلك هالاند جديد ضمن صفوف ناشئ الفريق! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان يمتلك موهبة شابة ستكون مفاجأة القارة الأوروبية فى الفترة الحالية، حيث أن الفريق يضم بين صفوفه الرديف مهاجم يدعي فرانشيسكو كاماردا نجح فى تسجيل 485هدفًا خلال 89 فقط خاضها اللاعب على مستوي فريق الشباب تحت 15 عامًا.

حيث وصفت الصحافة الإيطالية أن ميلان يمتلك قاطرة تهديفية يمكنها غزو القارة الأوروبية وتحقيق أرقام شبيهة بهالاند مع السيتي، أو قد تتفوق عليه أيضًا، نظرًا لقدرة اللاعب التهديفية الكبيرة مقارنة بسن اللاعب الصغير، الشئ الذي يثير الإطمئنان فى مستقبل هجوم الروسونيري فى حالة رحيل لياو بنهاية 2024.



ميلان يدرس تصعيد كاماردا !

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن نادي ميلان قد يدرس تصعيد اللاعب فى المستقبل القريب، خاصة أن الموسم الحالي قد يكون الأخير فى مسيرة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع الروسونيري، الشئ الذي قد يمهد الطريق لتصعيد كاماردا خلال الموسم المقبل لإكتساب العديد من الخبرات.



ميلان يخطط للحفاظ على موهبته الشابة

وفى سياق متصل، بدأ نادي ميلان التخطيط المبكر للحفاظ على لاعبه كاماردا من الرحيل عن الفريق، حيث يسعي مسئولي ميلان لوضع شرط جزائي ضخم للاعب لمنع رحيله فى المستقبل القريب، وإبعاد أنظار أندية أوروبا الطامحة فى إستقدام اللاعب.