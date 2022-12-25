شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان عادل خيرى اليوم.. مسيرة فنية قصيرة ممتلئة بالإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان عادل خيرى، وولد عادل خيرى فى حى روض الفرج بمحافظة القاهرة فى 25 ديسمبر من عام 1931، ونجل المؤلف المسرحى والسينمائى والشاعر بديع خيرى حصل عادل على ليسانس الحقوق ودبلوم الشريعة الإسلامية ودبلوم الاقتصاد السياسى، وكان محبًا للتعليم.

وقع عادل خيرى فى غرام التمثيل أثناء دراسته الثانوية، فكون فرقة مسرحية من الهواة وأخرج لها مسرحية "مزين موضة"، واشترك فى فريق التمثيل بكلية الحقوق، ثم احترف التمثيل بفرقة نجيب الريحانى، وكان بطلا لمسرحياتها.

ومن أشهر أعماله المسرحية، إلا خمسة، لو كنت حلاوة، 30 يوم فى السجن، بداية عادل خيرى فى السينما كانت فى عام 1960 من خلال فيلم "البنات والصيف" في القصة الأولى من إخراج عز الدين ذو الفقار، والفيلم الثاني "لقمة العيش" 1960 من إخراج نيازي مصطفى، وبطولة صلاح ذو الفقار ومها صبري، وقام في الفيلم بدورين رجل وامرأة.

"إنتى جاية اشتغلى إيه؟" هذه الجملة قالتها مارى منيب له فى مسرحية "إلا خمسة" ليرد عليها: "سواقة يا فندم" فاشتهر بين الجمهور بعد أن قدم أداءً استثنائي فى هذا العمل"

وأصيب بمرض السكر فى سن مبكرة، ومع اهتمامه بالفن كان يهمل فى صحته فكان يقيم فترات طويلة فى المستشفى وبمجرد تعافيه يعود للمسرح مسرعا بعد تدهور حالته وإصابته بتليف الكبد كان مشتاقا للوقوف على خشبة المسرح فخرج من المستشفى وذهب للمسرح وخرج لتحية الجمهور وبكى، وكانت هذه آخر مرة يقف على المسرح قبل وفاته بأيام، ورحل عن عمر 32 في 12 مارس 1963.

تزوج عادل خيرى من السباحة والرياضية إيناس حقى، بطلة العالم فى السباحة بإيطاليا، وعابرة المانش وأنجب منها 3 فتيات هن "عبلة وعزة وعطية".