شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. يوفينتوس يغلق الطريق أمام رحيل دي ماريا فى يناير المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفينتوس ليست لديه أي نية فى الفترة الحالية بالإستغناء عن دي ماريا، رغم كثرة الحديث عن رحيل اللاعب ورغبته فى عدم الإستمرار، إلا أن التحديات القادمة التى تنتظر الفريق وخاصة فى الدوري الإيطالي والمسابقة المحلية أجبرت الفريق على التمسك باللاعب لنهاية الموسم.

وأضافت التقارير أن قرار رحيل دي ماريا فى الفترة الحالية، أصبح غير مقترحًا بصورة كبيرة داخل "السيدة العجوز"، يأتي ذلك فى ظل المنافسة القوية للفريق مع أندية ميلان ونابولي على صدارة الكاليتشو بالفترة المقبلة، بعدما تمكن الفريق من تحقيق سلسلة إنتصارات متتاليتة قبل توقف المسابقة.



اليونايتد مهتم بضم دي ماريا!

وأفادت بعض التقارير فى وقت سابق أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع أنخيل دي ماريا، لا سيما بعد تألقه فى المونديال رفقة منتخب التانجو، وظهوره بمستوي أكثر من رائع خلال المباراة النهائية أمام الديوك الفرنسية، بعد المساهمة فى هدف وتسجيل الآخر، خلال ثلاثية المنتخب الأرجنتيني.



تذبذب مستوي دي ماريا علامة إستفهام!

وعلى الرغم من نجاح اللاعب فى جميع النهائيات التى خاضها خلال الفترة الماضية وتألقه الدائم فى المباريات الفاصلة المهمة، إلا أن تذبذب مستوي اللاعب على المدي البعيد من المباريات أصبح الأفة الأكبر التى عاني منها اللاعب كثيرًا فى الفترة الماضية سواء فى تجربته السابقة مع باريس أو تجربته الحالية مع يوفينتوس.