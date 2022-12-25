شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفل ليلة رأس السنة فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا، يوم السبت، 31 ديسمبر الجارى، حفلاً غنائيًا في دولة الأردن، ضمن حفلات ليلة رأس السنة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم حماقى باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدًا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 46 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم.

وكان محمد حماقى شارك جمهوره ومحبيه بمقطع فيديو جديد له مع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وهما يغنيان سويا أغنية "ارسم قلب".وعلق حماقى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام: "دكتور مجدى يعقوب بيمثل حاجة كبيرة ومهمة أوى فى حياتنا، مش بس بعلمه ولكن كمان بإنسانيته.. ومهما وصل الطب والعلم لأعلى درجات التقدم، هيفضل بس فيه مجدى يعقوب واحد".وغنى حماقى برفقة الدكتور مجدى يعقوب، أغنية "ارسم قلب وضحكة على الشبابيك"، والتى حصدت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، كما حاز الفيديو الذى نشره حماقى العديد من الإعجابات من محبيه.