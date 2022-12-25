شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى المهرجانات "عنبة" يدخل عالم التمثيل لأول مرة مع النجمة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل مغنى المهرجانات "مصطفى عنبة" عالم التمثيل من بوابة النجمة يسرا، حيث يشارك فى مسلسل "حمد الله على السلامة" الذى تقدم بطولته يسرا، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج عمرو صلاح، حيث يقدم عنبة شخصية محورية في أحداث المسلسل، وكان قد شارك في التحضيرات للمسلسل وبروفات القراءة للسيناريو مع فريق العمل، الذى شاركت فيها كلا من يسرا، شيماء سيف، ومايان السيد وآخرون.

وتعاقدت شركة العدل جروب المنتجة للمسلسل مع كل من يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، مصطفى عنبة، وعدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعاً، ومن المقرر أن يبدأ التصوير الأيام المقبلة .



تحضيرات المسلسل

يذكر أن يسرا قدمت في رمضان الماضي 2022 مسلسل "أحلام سعيدة" وشاركه بطولته كل من: غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.