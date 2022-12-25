شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتشابه قصة فيلم رامز جلال "أخى فوق الشجرة" بـ"إكس لارج" لـ أحمد حلمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم رامز جلال طرح فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" في دور العرض في إجازة نصف العام، وتحديدًا فى الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل 2023، وينافس رامز في السينما بفيلمه بعد غياب لأكثر من عام منذ أن قدم فيلمه الأخير "أحمد نوتردام" والذى لم يحقق النجاح المطلوب والمعهود له في السينما.



أخى فوق الشجرة

ويدخل رامز المنافسة وهو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما، حيث تدور قصة فيلمه في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته ليقلبها رأسًا على عقب، ولكن يجسد رامز شخصيتين في الفيلم، الشخصية الأولى هي الرئيسية في الأحداث، أما الثانية تؤامه "بهاء" وهو شخص متين يعانى من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، وبسبب معاناته في مرض السمنة، جعل الجمهور يتسأل هل تشبه شخصية "بهاء" نفس شخصية أحمد حلمى في فيلم "إكس لارج" والذى قدمها عام 2011، ربما المواقف والقصة مختلفة وهو ما ستوضحه قصة الفيلم .

وتنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم، وهو نفس الشبه في فيلم "إكس لارج" ، حيث نشأت قصة حب بين حلمى ودنيا سمير غانم في أخر الأحداث.

فيلم "أخى فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصى الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.