شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تستعد للاحتفال بأعياد الميلاد بنزهة فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جينيفر لوبيز من أجل الاحتفال بأعياد الميلاد للمرة الأولى بصحبة زوجها بن أفليك، وذلك من خلال التنزه في شوارع لوس أنجلوس حسب تقرير الديلى ميل الذى أكد أن الممثلة والمغنية الشهيرة تسعى لاحتفال مختلف، وتواصل السير من أجل شراء مستلزمات لتلك المناسبة.

وظهرت لوبيز خلال الصور بإطلالة مميزة عكست اهتمامها بمظهرها، وتميزت فيها أثناء سيرها في شوارع مدينة لوس أنجلوس.



جينيفر لوبيز

لوبيز مع بن أفليك

وذلك بعدما شاركت جينيفر لوبيز بعض الأحداث البارزة من إجازتها مع زوجها بن أفليك وعائلتهما على إنستجرام خلال الأيام السابقة، حيث نشرت عددًا كبيرًا من الصور التي التقطت خلال عيدهم الاحتفالي الذي أقيم في منزل لوبيز الفخم في هامبتونز، وهذا الاحتفال بعيد الشكر يعتبر الاحتفال الأول لبن وجي لو بعد الزواج.

تضم مجموعة الصور عدد من أفراد الاسرة مثل شقيقتها ليزلي وليندا ، وبالطبع زوجها بن ، كل ذلك بينما كانوا يستمعون لأغنيتها The One ، كما يمكن رؤية لوبيز في لقطة سيلفي مُزيَّنة بفستان زهري بني أعطى أكثر من تلميح عن الأجواء المحيطة.

ووسط أجواء الاحتفال بعيد الشكر، استعادت المغنية جينيفر لوبيز ذكريات البومها عام 2002 أثناء حملتها الإعلانية لأحدث ألبوماتها الغنائية التي تستعد لطرحه خلال الفترة الحالية مثلما ظهر عبر فيديو نشرته عبر حسابها على موقع انستجرام واستعادات فيه ذكريات 20 عامًا مضت على اصدار البومها عام 2002 بصورة البوستر الخاص به