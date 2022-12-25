كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 12:50 صباحاً - تحتفل اليوم شاهندا الحضري بزفافها من خطيبها عمر، حيث ظهرت في صور متداولة خلال حفل الزفاف مرتدية فستان من مصمم الأزياء سامو هجرس.
وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، صور شاهندا الحضري وهي تحتفل بـ “الحنة” التي تسبق حفل الزفاف بيوم أو اثنين، وعادة ما تقتصر على وجود الفتيات فقط والأقارب.
وأثارت شاهندا الحضري الجدل بظهورها خلال الحفل مرتدية ملابس قصيرة ومن بينها زي هندي و”بدلة رقص”.
وكانت نشرت منظمة الحفل في المنزل هذه الصور، وظهرت فيها أيضا والدة شاهندا وشقيقتها شدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة عصام الحضري تخطف الانظار بصور من حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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