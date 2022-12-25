لماذا الهجوم على محمد صلاح مع كل صورة ينشرها في الكريسماس؟

كتب امير فتحي في الأحد 25 ديسمبر 2022 12:50 صباحاً - حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من أجواء احتفاله بعيد الميلاد المجيد.

ونشر صلاح، عبر حساباته الرسمية صوراً ظهر فيها برفقة زوجته وابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهم بالعيد بجانب شجرة عيد الميلاد.

غير ان صلاح تعرض لموجة واسعة من الهجوم، ككل مرة ينشر فيها صورا مشابهة، حيث امتلاءت التعليقات بالكلمات التي تتهمه بالضلال وتدعو له بالهداية.

فقد كتب وافي بن عبدالله في تعليقه على الصورة اية من سورة مريم التي تقول (تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتَخرُّ الجبال هدّاً، أن دعوا للرحمن ولداً، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً، لقد أحصاهم وعدَّهم عدّاً، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً).

بينما كتب احمد المعلم: “إمعة .. رويبضة ، نسأل الله الهداية لك وللجميع”.

بينما كتب حمود اللحيدان: “للأسف لم تستفد من شعبيتك وهي من اكبر الفرص التي أعطيت لك..”.

كذلك جاء في تعليق كتبه خير الدين روبة: “يا مو صلاح هذي ماهي عاداتنا ولا تقاليدنا ولا قيمنا”.