شكل وحجم أنفها سيصدمك.. صورة نادرة للفنانة سيرين عبد النور قبل البوتوكس والفيلر!

كتب امير فتحي في السبت 24 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - لا تزال النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مشرقة منذ بداية شهرتها حتى اليوم، وهي النجمة الجميلة صاحبة الجسد الرشيق والقوام الممشوق، والجمال العربي الناعم، والصوت الحساس.

منذ أن اشتهرت تميزت سيرين بجمالها وإطلالتها الملفتة التي جعلت منها نجمة منافسة لأهم نجمات العالم العربي.

ومع بداية شهرتها، بدأ مشوار التقدم والتطور في شكل سيرين بشكل واضح وإيجابي، حيث قامت بتعديلات بسيطة في شكلها مثل تصغير واضح وملحوظ لحجم الأنف مع نفخ الشفتين والخدين بالفيلر.

سيرين عبد النور قبل التجميل سيرين عبد النور قبل التجميل

كما عدلت بشكل حاجبيها الرفيعين من خلال تعريض رسمة الحاجب بما يناسب شكل العينين وملامح الوجه.

سيرين عبد النور في بدايتها بملامحها الطبيعية سيرين عبد النور في بدايتها بملامحها الطبيعية

مسيرة سيرين عبد النور

سيرين عبد النور هى مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية من مواليد 21 فبراير 1977. أول ظهور لها كان في عام 1994 كموديل في كليب أغنية “كلام الناس” مع جورج وسوف، ثم اشتهرت بعد اصدارها ألبومها الغنائي (ليلة من الليالي) سنة 2004م وتعتبر ان عرض الازياء كان باب الدخول فى فن التمثيل والنجاح.

فازت سيرين عبد النور بعمر 23 عامًا بلقب وتاج أجمل عارضة أزياء في العالم. كما اختارت سيرين محطة MBC لإطلاق برنامج الديفا الذي يسلط الضوء على حياتها الواقعية، وأشرفت المخرجة رندة العلم على التفاصيل الخاصة.

تزوجت سيرين عبد النور في عام 2007 من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، ورزقا فتاة تدعى “تاليا” في 10 يوليو 2011، وفي 17 مارس 2018 رزقت بطفلها الثاني “كريستيانو”. وقالت سيرين، خلال لقاء سابق لها، إنها كانت خائفة من قرار الزواج، لذا فقد أطالت فترة الخطوبة إلى أن هددها فريد بأنه سوف يتركها في حالة إصرارها على إطالة فترة الخطوبة أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنها اتخذت قرار الزواج بعد هذا التهديد.

خبر جديد عن سيرين عبدالنور

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حفلا غنائيا في العاصمة السورية دمشق يوم امس، الى جانب الفنان اللبناني زياد برجي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو من اجواء الحفل، حيث بدا الجمهور متحمسا و متفاعلا بشكل كبير مع سيرين.

وأطلت سيرين بفستان أخضر أنيق من تصميم طوني ورد ومجوهرات اختارتها بطريقة ملفتة تناسبت مع الإطلالة الفخمة.

وبأول تعليق على الحفل قالت سيرين لـ ET بالعربي: “كانت حفلة رائعة، محبة الجمهور السوري بتكبّر القلب واستقبال الناس حين وصلت كان رائعا، لمست محبة كبيرة منهم “.

وقد تلقت الفنانة سيرين عبدالنور باقة ورد من شكران مرتجى التي رحبت بها بالشام وعلقت عليها: “الخليج 365ِ الشام”.

وكانت قد روجت “سيرين” لهذا الحفل بصورة جمعتها بزياد معلقة: ” ناطرينكم نسهر سوى ونغني سوى ليلة 23 Dec باوتيل داما روز في الشام الحبيبة كل الحب”.

حفل سيرين عبدالنور المرتقب برأس السنة

وعلى صعيد آخر، تتألق الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وتشارك بحفل غنائى ضمن احتفالات رأس السنة بإحدى القرى السياحية الكبيرة بمدينة شرم الشيخ في مصر يوم 31 ديسمبر.

يُذكر أن النجمة سيرين عبد النور تستعد لطرح أغنية جديدة، تتعاون فيها مع الفنان عزيز الشافعي، وذلك بعد غياب طويل عن طرحها الأعمال الغنائية الجديدة،

وتستعد سيرين عبد النور لوضع اللمسات الأخيرة من الأغنية المنتظرة قبل طرحها للجمهور عبر جميع المتاجر الموسيقية وموقع الـ يوتيوب.

وكانت الفنانة سيرين عبد النور، حصلت مؤخراً، على جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان الفضائيات العربية.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، كان مسلسل “العين بالعين“، وهو مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق.

مسلسل “العين بالعين” من تأليف سلام كسيري، إخراج رنده علم وبطولة رامي عياش، سيرين عبد النور، بديع أبو شقرة وطوني عيسى.

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